Ex-DSDS-Gewinnerin packt aus: „Habe nach meiner Staffel nie wieder geschaut“

Treue DSDS-Fans werden sich noch gut an sie erinnern: Vor genau zehn Jahren gewann Aneta Sablik die elfte Staffel der beliebten RTL-Castingshow. In einem Interview mit RTL verrät sie nun ein überraschendes Detail über die Sendung, die ihr Sprungbrett in die Öffentlichkeit war.

Ehemalige DSDS-Siegerin ziert das Playboy-Cover

Bis heute macht die 34-Jährige Musik und nahm in der jüngeren Vergangenheit an anderen TV-Formaten teil. So war sie 2023 beispielsweise in der Reality-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Aktuell macht sie mit ihrem Playboy-Cover von sich reden. Denn die ehemalige DSDS-Gewinnerin ziert die April-Ausgabe.

All das habe Aneta Sablik nur DSDS zu verdanken, wie sie im Interview am Rande des Playboy-Shootings betont. Doch wie steht sie zehn Jahre nach ihrem Sieg zu der Sendung? Ihre Antwort dürfte den ein oder anderen überraschen.

DSDS-Star Aneta Sablik verfolgt nachfolgende Staffeln nicht

Obwohl Aneta Sablik dank DSDS ganz groß rausgekommen ist, verlor sie nach ihrer Teilnahme das Interesse an der Sendung. „Ehrlicherweise habe ich DSDS nach meiner Staffel nie wieder geschaut. Ich habe natürlich immer mitbekommen, wer gewonnen hat und habe mir natürlich die Gewinnersongs immer angehört. Im April 2023 durfte ich bei der ersten Liveshow dabei sein – das war das erste Mal, dass ich da wieder ein bisschen mehr ‘drin’ war“, erzählt sie gegenüber RTL.

Rückblickend würde die Sängerin allerdings immer wieder an der Castingshow teilnehmen, wie sie deutlich macht: „DSDS war eine sehr bereichernde Erfahrung. Menschlich und musikalisch. Selbst wenn ich 2014 nicht gewonnen hätte, wäre ich bestimmt in den nachfolgenden Staffeln hingegangen.“

RTL zeigt die neue Staffel 2024 schon bald im TV-Programm. In der Jury sitzen Dieter Bohlen, Beatrice Egli, Loredana und Pietro Lombardi.