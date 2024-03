DSDS-Star gibt Ehe-Aus bekannt – Tränen-Drama auf der Straße

Es sind Szenen, die einem das Herz brechen. Katharina Eisenblut weint bittere Tränen, kann kaum sprechen und zeigt sich so verletzlich wie noch nie.

Der Grund für diesen herzergreifenden Gefühlsausbruch ist ein trauriger: Denn die ehemalige DSDS-Kandidatin erzählt ihren Fans, dass ihre Ehe in die Brüche gegangen ist.

DSDS-Star: Ehe-Aus!

Im Jahr 2011 versuchte es Katharina Eisenblut mit gerade mal 16 Jahren erstmals bei DSDS, flog im Recall allerdings raus. Zehn Jahre später, 2021, wollte sie eine zweite Chance bei Dieter Bohlen und Co. Kurz vor den Liveshows war aber auch da schon wieder Schluss für die DSDS-Kandidatin.

Nach der Show traf sie Niko, den Mann, den sie im November 2022 sogar heiratete und mit dem sie mittlerweile ein Kind hat. Doch wie es jetzt aussieht, scheint die Ehe nicht von Dauer zu sein. Auf ihrem Instagram-Kanal postet Katharina ein Video von sich in der Stadt – mit tränenüberströmtem Gesicht.

DSDS-Star Katharina Eisenblut: „Mir brennt mein Herz“

„Ich bin gegangen und trotzdem tut es so sehr weh“, schreibt die Sängerin. Offenbar geht es auch um ihren Sohn Emilio, der im Sommer 2002 das Licht der Welt erblickte. „Ich verstehe nicht, wie man so wenig für sein Kind geben kann“, so die 29-Jährige. „Ich kann es nicht verstehen, wie man so wenig Interesse an dem eigenen Kind haben kann, wie auch an der Familie.“

Darüber hinaus seien „unverzeihliche Dinge“ vorgefallen. Sie geht sogar noch weiter, indem sie schreibt: „Ich wurde von vorne bis hinten belogen und ich kann gefühlt nie wieder einem Mann vertrauen.“

Jetzt muss der DSDS-Star erst einmal verarbeiten, was sich gerade in seinem Leben so abspielt. Den Schmerz erst einmal verdauen. „Mir brennt mein Herz. Meine Seele ist so verletzt und ich kann es kaum in Worte fassen.“

Einige ihrer Fans hatten schon vor dem Video eine böse Vorahnung, dass etwas nicht stimmen könnte, schließlich fehlten plötzlich gemeinsame Pärchen-Bilder auf ihrem Profil. Was nun wirklich zwischen Katharina und Niko vorgefallen war und ob sie sich noch mal zusammenraufen können, das wissen nur die beiden. Niko selbst hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.