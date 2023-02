DSDS-Gewinner Luca Hänni äußert sich zu Bohlen-Comeback und deutlich

2012 wurde aus dem gerade mal 17-jährigen Luca Hänni über Nacht ein Superstar. Während der Schweizer damals noch vor der Jury-Entscheidung von Dieter Bohlen und Co. zittern musste, sitzt er 2023 selbst in der Jury einer Castingshow.

Ab Montag (20. Februar) ist Luca Hänni regelmäßig als Juror in der KIKA-Talentshow „Dein Song“ zu sehen. Während er hier nach aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern sucht, ist auch sein ehemaliger Mentor Dieter Bohlen bei DSDS wieder auf der Suche. Im exklusiven Interview mit dieser Redaktion verrät Luca jetzt nicht nur, warum sein Juryposten bei „Dein Song“ etwas ganz Besonderes für ihn ist, sondern auch, was er von Dieters Rückkehr und dem von RTL angekündigten DSDS-Aus hält.

DSDS-Star Luca Hänni wird jetzt selbst zum Juroren

Wie hast du reagiert, als du das Angebot bekommen hast?

Ich habe mich schon ein bisschen geehrt gefühlt. Ich sitze allgemein sehr gerne in Jurys. Das ist eine Arbeit, die noch mit dazu gekommen ist. Es ist so eine Wendung. Ich hätte mich damals, glaube ich, auch als Jugendlicher gefreut, zu so einem Format zu gehen.

Was macht „Dein Song“ für dich zu etwas Besonderem?

Es gibt ganz viele Castingshows, aber bei „Dein Song“ kommen die Kandidaten mit eigenen Kompositionen. Das hat man sonst selten. Dann werden Covers von anderen gesungen, aber hier bist du auf dich allein gestellt. Klar, man guckt auch aufs Gesamtpaket, aber schlussendlich geht es um die Komposition. Und das finde ich sehr speziell und einzigartig an dem Format.

Du wurdest selbst durch eine Castingshow bekannt – wie ist es jetzt für dich, in der Jury von „Dein Song“ zu sitzen?

Wesentlich entspannter. Ich finde es gut, ich möchte nicht mehr. Da war ich aufgeregt damals, das weiß ich noch. Es ist etwas anderes, aber es ist schön. Bei mir hat es so angefangen und jetzt merkt man, man wird älter und es ist eine ganz neue Generation, die fängt gerade an. Aber es ist schön zu sehen, weil man ihnen auch etwas mit auf den Weg geben kann. Man hat selbst schon viel erlebt – es ist in jede Richtung ein Geschenk das zu machen.

Könntest du dir vorstellen, dein Sänger-Dasein ganz abzulegen und nur noch Juror zu sein?

Nein, das nicht. Es ist ein Miteinander. Es muss beides Platz haben. Ich stehe dann trotzdem noch zu gerne selbst auf der Bühne.

DSDS-Star Luca Hänni äußert sich zum Bohlen-Comeback

Würdest du selbst nochmal bei DSDS mitmachen?

Wenn ich nochmal zurückspulen und noch nicht Musik machen würde, dann würde ich da nochmal hingehen. Das war mein Start und ich habe alles diesem Start zu verdanken. Es kommt stark darauf an, wie man nachher arbeitet und ob man nachher sein Musiker-Dasein lebt und versucht sich etwas aufzubauen. Aber das geht alles nicht, wenn man nicht am Anfang diese große Aufmerksamkeit hat. Das möchte ich auf keinen Fall missen.

Die neue Staffel hat bislang auch viele negative Schlagzeilen gemacht, was hältst du vom Dieter Bohlen-Comeback?

Ich finde es gut, dass er wieder zurück ist. Ich finde, es hat nicht wirklich funktioniert, als er weg war. Die Show steht und fällt auch mit ihm. Wenn du jemanden von Anfang dabei hast, nimmt das das Format auch an. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass er wieder da ist – es ist ja auch die letzte Staffel, deswegen hoffe ich, dass sie damit auch einen guten Abschluss finden.

Hast du das Gefühl, dass nach 20 Jahren DSDS jetzt auch mal Schluss sein sollte?

Eigentlich haben sie gesagt, es ist Schluss – aber das sagen sie ja oft. Die hatten so viele Erfolge und 20 Jahre muss eine Sendung auch erstmal stattfinden. Ich finde es auch schön, wenn ein Format sagen kann: Es war so geil und jetzt ist es fertig. Ich glaube aber auch, dass es sehr schwierig ist, mit etwas aufzuhören. Und irgendwas sagt mir auch, dass es vielleicht wieder eine Staffel geben wird.

KIKA zeigt „Dein Song“ immer montags bis donnerstags um 19.25 Uhr im TV – das große Live-Finale soll am 17. März stattfinden.