DSDS-Jurorin Leony sendet geheimes Zeichen in Live-Show – Fans rasten aus

In der 20. Staffel von DSDS entwickelt sich Sängerin Leony von Sendung zu Sendung zum absoluten Publikumsliebling. Zwar mag sie zu Beginn der Jubiläumsstaffel neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice das unbekannteste Jury-Mitglied sein, doch ihre Fangemeinschaft ist definitiv rasant gewachsen.

Doch nicht nur in der RTL-Castingshow ist die 25-Jährige bei den Zuschauern beliebt. Auch in den sozialen Netzwerken wird die DSDS-Jurorin von ihren Followern gefeiert. Dabei ist sie besonders auf der Videoplattform Tik Tok aktiv und auch erfolgreich. Wie nah sie ihren Fans dort steht, beweist diese Aktion.

DSDS-Jurorin Leony bekommt Aufgabe von Fan

Was die „Remedy“-Interpretin für ihre Fans besonders sympathisch macht, ist ihre Nahbarkeit. Regelmäßig reagiert Leony per Video auf die Fragen ihrer Follower. So kommt es, dass sie beispielsweise einfach mal eine Tour durch den DSDS-Backstagebereich macht oder Lieder singt, die ihre Anhänger hören wollen.

Kurz vor der ersten Live-Show am Samstagabend (1. April 2023) fordert ein Tik Tok Nutzer sie dann zu einer Challenge heraus. Er schreibt ihr: „Mach mal heute bei der Show beim Reinlaufen das „Reingeguckt“-Loch!“ Dies ist eine Geste, bei der man mit dem Daumen und dem Zeigefinger einen Kreis bildet. Wer reinschaut, bekommt für gewöhnlich einen leichten Schlag auf den Arm. In dem Video kündigt die 25-Jährige an, dass sie es durchziehen würde. Doch was ist daraus geworden?

DSDS-Star Leony kommt Fanaufruf nach

Eine Frau, ein Wort. Tatsächlich macht Leony beim Reinlaufen genau die von ihr verlangte Geste. Wenn auch nur kurz und gekonnt versteckt. Die Fans feiern die Aktion der Sängerin und rasten in den Kommentaren komplett aus:

„Ich habe dich so gefeiert dafür, einfach genial! Du bist so sympathisch.“

„Dafür solltest du einen Oscar bekommen!“

„Wahnsinn, du hast es tatsächlich gemacht.“

„Wir brauchen Ideen für nächsten Samstag!“

