DSDS-Kandidatin Rose Ndumba ist von Bohlen-Krasavice-Zoff entsetzt: „War für uns ein Schock“

Jetzt wird es ernst. Für die Top-10-Kandidaten bei DSDS steht die erste der insgesamt drei Mottoshows an. Nun müssen sie nicht nur die Jury, sondern auch das strenge RTL-Publikum von sich überzeugen. Die dürften ihre Augen allerdings nicht nur auf die Gesangstalente, sondern auch auf die Juroren richten.

Die DSDS-Jury 2023 hat für einen riesigen Skandal gesorgt. Angefangen mit Dieter Bohlens abfälligem Kommentar über die Kandidatin Jill Lange und einen darauffolgenden Diss-Track von Katja Krasavice bis zu der Veröffentlichung von geheimen WhatsApp-Nachrichten zwischen den Juroren.

Der Kleinkrieg, der zwischen den DSDS-Juroren entfacht ist, erschüttert auch die Kandidaten der Castingshow. Gegenüber dieser Redaktion verrät Rose Ndumba, die erst nach den Dreharbeiten in die Liveshows nachgerückt ist, wie die Teilnehmer den Zoff wahrgenommen haben. Während des Auslands-Recalls habe man keinerlei Spannungen zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice mitbekommen, sagt sie: „Da war nichts zu spüren von meiner Seite aus. Die waren sehr professionell.“

Umso größer sei deshalb das Entsetzen bei den DSDS-Kandidaten gewesen, als sie wie alle anderen durch die sozialen Medien von dem Streit erfahren haben. „Man hat nichts gehört und deshalb war es für uns teilweise auch ein Schock“, berichtet Rose im Interview.

DSDS-Kandidatin Rose stärkt Jill Lange und Katja Krasavice den Rücken

Obwohl Jill Lange kurz vor dem Einzug in die Top 10 ausgeschieden ist, hat ihr Katja Krasavice angeboten, einen gemeinsamen Song für ihr neues Album aufzunehmen. Es ist zumindest eine kleine Wiedergutmachung für das Leid, das Dieter Bohlen der 22-Jährigen zugefügt hat. Aber ist das nicht unfair für alle anderen DSDS-Teilnehmer? „Ich bin eine Feministin und alles, was die Frauen da machen, supporte ich. Go for it, girl!“, meint Rose. Am liebsten würde sie die beiden als Backgroundtänzerin bei ihrem gemeinsamen Hit unterstützen, scherzt sie.

Weitere News:

Zu den bereits ausgeschiedenen Kandidaten pflegt Rose Ndumba weiterhin ein gutes Verhältnis. Auf die Frage, auf welcher Seite sie beim Bohlen-Krasavice-Zoff steht, antwortet die 24-Jährige mit einem Hinweis auf die Rapperin: „Ich habe ‚ein Herz für Bitches‘, auf jeden Fall, will mich aber auf keine Seite stellen.“

Die DSDS-Liveshows starten am Samstag, den 1. April 2023, ab 20.15 Uhr bei RTL. Anschließend ist die Sendung in der Mediathek von RTL+ abrufbar.