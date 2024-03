Ex-Dschungelcamp-Star Twenty4Tim überfordert: „Fühle mich schwach“

Influencer und Ex-Dschungelcamp-Bewohner Twenty4Tim ist vor allem für seine unterhaltsamen Videos auf Instagram und YouTube bekannt. Doch während seiner diesjährigen Teilnahme am RTL-Format „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ zeigte er öfter seine verletzliche und emotionale Seite.

Auch nach Show-Ende spricht er weiterhin auf Social Media über seine aktuelle Gefühlslage und ist damit sichtlich überfordert.

Twenty4Tim: Glänzende Fassade am Bröckeln

Twenty4Tim, gebürtig Tim Kampmann, war bereits vor der RTL-Show ein Star unter den Influencern. Doch durch seine diesjährige Teilnahme bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ sind seine Follower und Social-Media-Fans nochmal stetig gewachsen (2,7 Mio. Follower, Stand: 8. März 2024). Seinen eigentlichen Durchbruch hatte der Influencer bereits zu Zeiten der Corona-Pandemie, während der er seine Community mit witzigen Videos unterhielt. Auch mit seinem 2022 erschienenen Song „Bling Bling“ wuchs die Aufmerksamkeit.

Doch sein Alltag rund um Job und Privatleben ist oft alles anderer als Bling Bling. Während man den 23-Jährigen bereits im Dschungelcamp von seiner emotionalen Seite kennenlernen konnte, zeigt er nun weiter seine verletzliche Seite auf Social Media: Auf seinem Instagram-Account lässt er jetzt seine Follower an einer privaten Beichte teilhaben.

Ex-Dschungelcamp-Star: „Fühle mich schwach“

„Manchmal bin ich mit den Anforderungen des Lebens, des Jobs und des Alltags komplett überfordert“, startet Tim seine emotionale Rede. „Mir das einzugestehen ist oftmals super schwierig“, führt der Influencer seine Gefühlsachterbahn weiter aus.

Der sonst strahlende Social-Media-Star gesteht, dass er sich manchmal auf einem endlosen Karussell der Verpflichtungen und Erwartungen befindet. In einer Welt, die nie schläft und in der Perfektion zur Norm geworden ist, kämpft Tim auf Social Media gegen den Druck, stets erfolgreich und makellos zu sein: „Ich fühle mich schwach, sobald ich einen Funken von negativen Stimmungen zulasse und vor allem ausspreche“, so der Influencer.

Gefühlschaos bei Influencer: „Komplett verwirrt“

Warum er das ganze auf seinem Kanal postet, erklärt Tim seinen Followern ebenfalls: „Warum? Ganz einfach: Weil ich komplett verwirrt bin seit Tagen. Und das ist total okay!“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch der Ex-Dschungelcamp-Star spricht seinen Fans auch Mut zu, denn jeder fühle sich mal überfordert im Alltag. Seine Follower wissen Tims Worte zu schätzen und reagieren mitfühlend auf seinen ehrlichen Post: „Wahre Worte. Du sprichst uns glaube ich allen aus der Seele. Aber wir schaffen das alles und es wird auch wieder besser!“, kommentiert eine Userin.

Es bleibt nur zu hoffen, das Twenty4Tim seine Gedanken ganz schnell wieder sortieren kann, um Klarheit in sein alltägliches Leben zu bringen. Doch mit den treuen Fans, die hinter ihm stehen, wird dies bestimmt ganz leicht von der Hand gehen.