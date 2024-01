Dschungelcamp: RTL baut Programm um – Zuschauer müssen umplanen

„Dschungelcamp„-Fans, aufgepasst! Der Sender RTL nimmt für den Donnerstagabend (1. Februar) eine kleine, aber wichtige Programmänderung vor! Was die TV-Zuschauer nun beachten müssen…

Dschungelcamp: Darauf müssen Fans achten

Stellt euch vor: Es ist Donnerstagabend – den ganzen Tag hat man sich auf die Dschungelshow um 22.15 Uhr gefreut. Kaltgetränke und Snacks stehen vorbildlich bereit und der Fernseher wird eingeschaltet, doch dann das! Die Sendung läuft bereits und plötzlich ist man schon mittendrin im Geschehen und hat womöglich schon einige wichtige Informationen verpasst.

Um diesem Schlamassel zu entgehen, kündigt der Sender nun die Programmänderung im Vorfeld an. Demnach läuft am Donnerstag das Dschungelcamp bereits fünf Minuten früher als sonst – also um 22.10 Uhr! Fünf Minuten mehr Sendezeit können hierbei eine wichtige Rolle spielen…

Vielleicht erwartet die TV-Zuschauer ein wichtiges Gesundheitsupdate zu Heinz Hoenig oder es wird über einen möglichen freiwilligen Ausstieg berichtet? Allen voran verpasst man aber auf alle Fälle ein paar lustige Sprüche der „Dschungelcamp“-Moderatoren Sonja und Jan.

Seit Freitag (19. Januar) läuft das „Dschungelcamp“ wieder täglich auf RTL. Alle Folgen des Reality-Formats sind im Anschluss auf RTL+ verfügbar.