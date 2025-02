Nach Dschungelcamp: Timur Ülker mit emotionalem Geständnis

Nachdem das Dschungelcamp über zwei Wochen lang Reality-TV-Liebhaber jeden Abend an den Bildschirm gefesselt hatte, ist damit jetzt Schluss. Die Zuschauer haben entschieden: Lilly Becker ist die diesjährige Dschungelkönigin. Für die Stars geht es jetzt also zurück nach Deutschland, auch für GZSZ-Legende Timur Ülker.

Nach dem Dschungelcamp hat er sich jetzt auf der Social-Media-Plattform an seine Fans. Timurs Statement geht ans Herz!

Dschungelcamp: Timur mit emotionalem Geständnis

Puh, die diesjährige Staffel Dschungelcamp hatte mal wieder ganz schön was in petto für seine Zuschauer. Es wurde gelacht, geweint, gestritten, gekotzt und gekämpft, was das Zeug hält. Kein Wunder also, dass auch die Kandidaten nach dem Finale emotional werden, jetzt wo es für sie von Australien zurück nach Deutschland geht. GZSZ-Star Timur Ülker lässt seinen Gefühlen nach Abschluss der Dreharbeiten freien Lauf.

In einem emotionalen Post auf Instagram, in dem er Schnappschüsse von der Wiederwesensshow mit den andere Kandidaten zeigt, schreibt der Dschungelcamp-Star: „Was für ein Abenteuer! Danke an alle Supporter, meine Familie, meine Kollegen und Freunde für eure Unterstützung und Liebe die letzten Wochen. Was wäre ich ohne euch?“

„Gehe mit vielen schönen Erinnerungen“

Timur schreibt weiter: „Ich gehe mit vielen schönen Erinnerungen nach Hause und mit ein paar neuen Freunden.“ Nach dem Dschungelcamp freue er sich jetzt am meisten auf sein Zuhause, sein Bett und darauf, wieder in den normalen Alltag zurückzukommen. Doch auf eines könne er gerne verzichten: Auf das kalte Wetter in Deutschland.

