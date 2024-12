„Dschungelcamp“-Star Kim Virginia lässt die Bombe platzen – ihr Neuer ist kein Unbekannter

Sie sorgt regelmäßig für Schlagzeilen: Ob als Influencerin, TV-Star oder Teilnehmerin beim diesjährigen „Dschungelcamp“ – Kim Virginia ist in aller Munde. Mit ihrer feurigen Art brachte die 29-Jährige Anfang des Jahres ordentlich Schwung in den australischen Busch. Doch auch nach ihrem Abenteuer in der Wildnis wird es um die Reality-Queen nicht still.

Jetzt sorgt sie mit einer neuen Enthüllung für Furore: Kim hat einen neuen Mann an ihrer Seite!

„Dschungelcamp“-Star frisch verliebt

Schon Anfang Dezember hatte ausgerechnet Gloria Glumac, die Ex von Nikola Glumac, die Gerüchteküche kräftig angeheizt. In ihrer Instagram-Story erklärte sie vielsagend: „Kim und Niko waren bei ‚Promis unter Palmen.‘ Die haben sich da natürlich intensiver kennengelernt, denkt euch einfach, was da passiert sein kann oder nicht…“ Kurze Zeit später tauchte ein TikTok-Foto auf, das Kim und Nikola händchenhaltend in Köln zeigte.

Während Fans und Follower fleißig spekulierten, hielten sich die beiden zunächst bedeckt. Doch das Versteckspiel hat nun ein Ende. Mit einem charmanten Instagram-Video machen sie ihre Beziehung offiziell.

„Dschungelcamp“-Star spricht Klartext

„Ich bin euch eine Erklärung schuldig. Es wurde ja schon viel gesprochen“, beginnt Kim Virginias Statement. Kurz darauf winkt sie Nikola ins Bild. Der wirkt zunächst ein wenig verlegen, doch Kim bringt es schnell auf den Punkt: „Du willst also mein Mann werden?“ Nikola, ebenfalls 29 Jahre alt, grinst verschmitzt: „Ja, bald!“

Kim spricht schließlich Klartext: „Wir sind auf jeden Fall in der Kennenlernphase.“ Dabei verrät sie, dass das Paar ursprünglich vorhatte, die Beziehung geheim zu halten. „Erst dachten wir, wir wollen das Ganze für uns genießen, aber das ging irgendwie nicht“, gesteht sie lachend, während sie Nikola verliebt anblickt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Natürlich lassen die neugierigen Fragen der Follower nicht lange auf sich warten. Besonders eine brisante Angelegenheit sorgt für Gesprächsstoff: Was ist aus Kims vorherigem Liebhaber aus Dubai geworden? Unter ihrem Beitrag haken Fans nach. Die ehemalige „Dschungelcamp“-Kandidatin stellt klar: „Habe das aber beendet. Es ist in den letzten Wochen alles sehr intensiv gewesen und viel, viel passiert.“