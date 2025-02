Dschungelcamp: Zuschauer haben entschieden – ER fliegt als Erster raus

Im Dschungelcamp geht es heiß her! Nach einer Woche voller Tränen, Streit und Dschungelprüfungen müssen die Stars jetzt eine neue Herausforderung meistern: Das Exit-Voting der Zuschauer.

Seit Tagen hält das Dschungelcamp ganz Deutschland in Atem. Das Fazit nach einer Woche: Geheimnisse wurden ausgeplaudert, die Rollen im Camp sind noch immer nicht klar verteilt und die Nachtwache ist weiterhin ein einziges Chaos. Doch jetzt wird es ernst: Die Zuschauer entscheiden, wer bleiben darf und wer seine Koffer packen muss.

Erster Exit im Dschungelcamp

Einer, der in den letzten Tagen besonders im Fokus stand, ist Reality-Star Sam Dylan. Durch das Zuschauervoting musste er bisher in jede Dschungelprüfung – und das gleich mehrfach. Während er einige Prüfungen mit einem enttäuschten „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ abbrach und null Sterne ins Camp brachte, wendete sich das Blatt an Tag 5. Gemeinsam mit Lilly Becker und Yeliz Koc erspielte er 4 Sterne.

Ein Tag später holte er mit Alessia und Lilly ganze 10 von 12 Sternen. Und auch an Tag 7 punktete er erneut mit Edith – das Resultat: 10 Sterne. Doch an Tag 8 kam wieder die Ernüchterung. Allein auf sich gestellt, brachte Sam erneut keine Sterne mit ins Camp. Doch jetzt folgt die große Wende. Schließlich dürfen die Camper von nun an selbst entscheiden, wer für sie in die Prüfungen geht – was das Spiel komplett verändert.

Freitagabend (31. Januar) war es soweit: Die erste Exit-Show stand auf dem Programm. Die Zuschauer haben entschieden, und der erste Star muss das Camp verlassen. Der Verlierer des Abends: Ex-Sportler Jürgen Hingsen. Er konnte die Zuschauer nicht überzeugen und muss als Erster die Koffer packen.

RTL zeigt das Dschungelcamp täglich ab 20.15 Uhr. Das große Finale findet am Sonntagabend (9. Februar 2025) statt. Alle Folgen sowie „Die Stunde danach“ sind im Anschluss nach der Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar.