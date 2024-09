Ex-„Dschungelcamp“-Sieger meldet sich aus Suchtklinik – „Schwieriger, als ich dachte“

Einst feierte er große Erfolge auf den Bühnen der Welt, doch in den letzten Jahren sorgte Marc Terenzi (46) eher für Schlagzeilen abseits des Rampenlichts. Der 46-jährige Ex-Boyband-Star und „Dschungelcamp“-Gewinner steckt mitten in einer harten, aber notwendigen Phase seines Lebens: dem Entzug.

Seit vier Wochen befindet sich Terenzi in einer Berliner Suchtklinik, wo er seinen Alkoholkonsum und seine persönlichen Dämonen in den Griff bekommen möchte. In einem Gespräch mit „Bild“ zeigt sich der Sänger nun erstaunlich offen und reflektiert.

Ehemaliger „Dschungelcamp“-Sieger legt ehrliches Geständnis ab

2017 holte er sich die Dschungel-Krone und setzte sich unter anderem gegen Hanka Rackwitz und Florian Weiss durch. Doch in den letzten Jahren geriet der ehemalige „Dschungelcamp“-Sieger immer tiefer in Schwierigkeiten – Alkohol, Konflikte und juristische Auseinandersetzungen mit seiner Ex-Verlobten Verena Kerth bestimmten sein Leben. Jetzt hat er die Reißleine gezogen.

„Ich bin genau da, wo ich sein muss“, erklärt er entschlossen gegenüber „Bild“, „Ich werde hier bleiben, bis es mir zu 100 Prozent besser geht, egal, wie lange es dauert. Das bin ich mir selbst schuldig.“ Die Therapie scheint ihm gutzutun, denn Terenzi entdeckt Seiten an sich, die er lange unterdrückt hatte. „Ich lerne so viel über meine psychische Gesundheit und mein Trauma. Endlich habe ich die Antworten, nach denen ich fast mein ganzes Leben lang gesucht habe“, sagt er.

Doch er weiß auch, dass der Weg zur Genesung kein Spaziergang ist. „Es ist viel schwieriger, als ich dachte, und ich habe noch viel zu tun. Aber ich sehe das Licht am Ende des Tunnels.“ Marc Terenzis Entschlossenheit, sein Leben zu ändern, zieht bereits positive Reaktionen nach sich. Selbst alte Arbeitgeber bleiben ihm treu: Die Strip-Show Sixx Paxx hat ihm bereits ein Angebot gemacht.