Sam Dylan zieht im Dschungelcamp die Reißleine – mit bitteren Folgen

Sam Dylan ist der erste prominente Kandidat, der in der 18. Staffel alleine zur Dschungelprüfung „Eruptions-Störung“ antreten muss. Am Fuße eines Vulkans trifft der Reality-Star auf Sonja Zietlow und Jan Köppen. Zwölf Sterne befinden sich in dem Vulkan. „Da ist ein großes unterirdisches System“, erklärt Sonja Zietlow.

Zwölf Minuten hat der Reality-Star Zeit, um zwölf Sterne in dem Vulkan zu finden. Auf seinem Weg begegnen Sam Dylan jedoch immer wieder kleinere und größere Bewohner der australischen Wildnis. Kurz vor Ende bricht der 33-Jährige plötzlich die Prüfung ab.

Sam Dylan bricht Dschungelcamp-Prüfung ab

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ – das sind die magischen Worte, die jeden Camper innerhalb von Sekunden aus einer Prüfung rausholen. Sam Dylan schlug sich tapfer auch wenn er den halben Vulkan zusammenschrie. Die Schlangen meistert er noch, doch als er im nächsten Raum die Ratten erblickt, ist für Dylan die Prüfung beendet. Er will einfach nur noch raus.

Bis zu diesem Zeitpunkt hat Dylan vier Sterne gesammelt. Seine Entscheidung hat jedoch bittere Konsequenzen, denn wenn ein Star die Dschungelprüfung vorzeitig beendet, verliert er automatisch alle Sterne. Und somit bekommen die Camper nichts zu essen, außer Reis und Bohnen.

Enttäuschung bei den Promis

Als der Reality-Star ins Camp zurückkehrt, teilt er seinen Mitstreitern die Hiobsbotschaft umgehend mit. Fassungslosigkeit macht sich breit, doch mit Vorwürfen halten sich die anderen Promis noch zurück. Im Interview lassen sie ihrem Frust jedoch freien Lauf. „Du darfst das nicht sagen! Er hatte vier Sterne, verlier doch nicht, was du hattest. Schade!“, wird Lilly Becker deutlich. Auch Maurice meint: „Null Sterne ist schon hart.“

Am zweiten Tag ist eine solche Niederlage vielleicht noch zu verkraften, doch der Druck bei der nächsten Aufgabe ist damit umso größer. Sollte es wieder keine Sterne und damit kein Essen geben, könnten die Nerven blank liegen. Streit und Ärger sind somit fast schon vorprogrammiert.