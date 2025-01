„Dschungelcamp“: Yeliz Koc offenbart – „Dann stand die Polizei vor der Tür“

Bis zum sechsten Tag im Dschungelcamp haben sich die RTL-Zuschauer bereits ein sehr gutes Bild von den zwölf ehrgeizigen Stars machen können. Langsam beginnen die Masken zu fallen und jeder zeigt sein wahres, authentisches Ich.

Diese Staffel hat es wahrlich in sich. Dabei sorgen hitziger Zoff, überraschende Geständnisse, zahlreiche Tränen und berührende Geschichten für jede Menge Aufsehen. In der aktuellen Folge jedoch zieht vor allem Kandidatin Yeliz Koc alle Blicke auf sich. Sie gibt dabei schockierende Einblicke in die finanzielle Situation ihres Ex-Partners Jimi Blue Ochsenknecht.

„Dschungelcamp“-Star Yeliz Koc lüftet pikante Details über ihren Ex-Freund

Ganz offen gesteht Yeliz: „Er fängt jetzt auch an, so ein bisschen Reality zu machen. Er hat jetzt auch gemerkt, er muss was machen. Er hat das ganze Jahr kein Unterhalt gezahlt.“ Das Unfassbare fügt sie dann aber erst hinzu!

Vor dem Bezug ihrer gemeinsamen Wohnung habe sich das Paar darauf geeinigt, sich die Miete zu teilen. Doch nach einiger Zeit hätte sie alleine für die Miete aufkommen müssen. Von Jimi Blue erhielt sie dabei keinerlei Unterstützung, da er verschuldet gewesen wäre. Die Folgen bekam das Paar schnell zu spüren. Yeliz berichtet: „Dann stand manchmal die Polizei vor der Tür. Dann hieß es, wenn er die 50 Euro nicht bezahlt, muss er in den Knast.“

Es bleibt spannend, ob Yeliz in der verbleibenden Dschungelzeit noch mehr pikante Details preisgeben wird. Und, welche Reaktionen ihre Äußerungen bei ihrem Ex-Freund Jimi Blue auslösen werden. In den kommenden Folgen werden die Reality-Fans Yeliz mit Sicherheit gespannt und genauestens verfolgen.