„Dschungelcamp“: Kurz vor Einzug verkündet RTL-Star die Trennung

Kurz vor dem Abenteuer im australischen Dschungel sorgt „Dschungelcamp“-Kandidat Pierre Sanoussi-Bliss (62) mit einer unerwarteten Nachricht für Aufsehen: Nach 23 Jahren ist die Beziehung zu Till Kaposty-Bliss vorbei! Auf Instagram lässt der RTL-Star die Bombe platzen und überrascht Fans und Freunde gleichermaßen.

„Wir haben uns im letzten August nach 23 Jahren getrennt“, schreibt Pierre zu einem harmonischen Foto mit seinem Ex-Partner. Trotz der Trennung bleibt die Stimmung friedlich. „Wir finden uns weiterhin großartig. Wir haben nicht gerosenkriegt“, heißt es weiter. Kaffee trinken und gemeinsam die Scholle harken? Für Pierre und Till offenbar kein Problem!

„Dschungelcamp“: RTL-Star macht es öffentlich

Das Ende einer über zwei Jahrzehnte währenden Beziehung ist selbst bei aller Harmonie nicht einfach. „Wir sind vernünftig. Wir trauern auch“, gibt der Schauspieler offen zu. Die Enthüllung kommt unerwartet, zumal Pierre kürzlich noch im Interview von der Stärke seiner Ehe schwärmte. Doch nun steht ein neues Abenteuer bevor.

Das Dschungelcamp ruft, und Pierre wird sich im besten Fall für zwei Wochen auf RTL als Single den Herausforderungen in Down Under stellen. Wird er im Camp über die Trennung hinwegkommen und neue Stärke finden? Fans des Dschungel-Show dürfen sich jedenfalls auf eine besondere Premiere freuen! Erstmals laufen alle Live-Shows zur besten Sendezeit bei RTL!

Los geht’s am 24. Januar mit einer dreistündigen Live-Show. Danach haben die Zuschauer das Zepter in der Hand: Per Telefon-Voting bestimmen sie, wer in der ersten Woche zu den Dschungelprüfungen muss und welche Promis in der zweiten Woche das Camp verlassen.

Der große Showdown steigt am Sonntag, den 9. Februar 2025, wenn die neue Dschungelkönigin oder der neue Dschungelkönig gekrönt wird. Spannung ist garantiert!