„Hochgradiger Betrug“ im „Dschungelcamp“: Konsequenzen drohen

„Magische Hand“, „Feenstaub“ – es ist jedes Jahr dasselbe Spiel. Staffel für Staffel versuchen die Bewohnerinnen und Bewohner des „Dschungelcamp“ irgendetwas ins Camp zu schleusen. Im Sommer erst war gleich ein halbes Gewürzregal ins Camp geschmuggelt worden. In diesem Jahr hatte „GZSZ“-Star Timur Ülker versucht, es ein wenig unauffälliger zu gestalten. Gleich mehrere Brühwürfel hatte der Mann, der auch schon nackt bei „Adam sucht Eva“ am Strand entlangspazierte, mitgebracht und so dafür gesorgt, dass die tägliche Portion Reis und Bohnen, die den Campern zur Verfügung stand, ein wenig genießbarer erschien.

An Tag vier jedoch, war der „Feenstaub“ plötzlich verschwunden. Die Kameras hatten den Verstoß eingefangen und so mussten die Köchinnen des Camps Alessia Herren und Yeliz Koc eingestehen, dass sie gegen die Regeln des „Dschungelcamps“ verstoßen haben.

Gewürz-Schmuggel im „Dschungelcamp“

Klar, dass nun die Sorge vor den Konsequenzen im australischen Busch umgeht. Besonders Maurice Dziwak, oder der Löwe, wie er sich selbst nennt, treibt die Angst vor dem Verlust der Luxusgegenstände um. Und auch Sam Dylan schien regelrecht bestürzt ob des Verstoßes.

Ein „hochgradiger Betrug“ sei das gewesen. Ganz anders sah das Sportmoderator Jörg Dahlmann. „Ich feiere das, ich finde das klasse, ich finde das gut. Für mich ist Timur der Mann des Tages“, so der Sportmoderator. Und Ülker selbst, der schien den Ernst der Lage nur bedingt verstanden zu haben: „Ich kann mich dafür entschuldigen, mehr kann ich nicht machen. Es tut mir leid. Ich habe Gemüsebrühe geschmuggelt und mehr nicht.“

Na, dann sind wir ja mal gespannt, wie es weitergeht. Spätestens wenn die Zigaretten irgendwann weg sind, dürften sich einige die Sache mit den Brühwürfeln dann doch noch einmal durch den Kopf gehen lassen. RTL zeigt das „Dschungelcamp“ stets von Montag bis Sonntag um 20.15 Uhr.