„Dschungelcamp“: Schlimme Aussage von Sonja Zietlow – DAS ist unter aller Kanone

Frotzeleien gab es im „Dschungelcamp“ schon immer. Auch unter die Gürtellinie ging es nicht nur einmal. Das gehört auch dazu. Und das ist auch in diesem Jahr so. Da wird gespaßt, gescherzt und gelacht. Doch auch 2023 gibt es Sprüche, die deutlich unterhalb der Gürtellinie einschlugen. Sprüche, die so einfach nicht hätten sein müssen.

So wie der Gag von „Dschungelcamp“-Moderatorin Sonja Zietlow über Kandidatin Tessa Bergmeier. Das Model, das streng vegan lebt und am liebsten keiner Spinne etwas zuleide tun würde, war in den ersten Tagen vor allem mit einer teils penetranten Anti-Haltung aufgefallen.

„Dschungelcamp“-Moderatorin Sonja Zietlow lästert über Tessa Bergmeier

An Dschungelprüfungen würde sie nur teilnehmen, wenn die Gefühle der teilnehmenden Tiere nicht verletzt würden, Interviews gebe sie nur, wenn sie nicht mehr friere oder zumindest ein Handtuch gereicht bekäme.

Doch Tessas Verhalten ließ sich auch erklären. Und zwar von ihr selbst. Sie leide an einer bipolaren Störung, berichtete das Model während eines Streites am Lagerfeuer. Und auch im nächtlichen Gespräch mit Camp-Kollegin Jana Urkraft Pallaske berichtete Tessa an Tag 3 über ihre seelischen Schwierigkeiten.

„Eine bipolare Störung ist eine Depression und eine Manie“, erklärt das ehemalige „GNTM“-Model. „Eine Manie kann sehr gefährlich sein, wenn man niemanden hat, der auf einen aufpasst“, so die 33-Jährige weiter. Sie habe beispielsweise einmal gedacht, sie sei eine „Fee der Liebe“, oder während einer Bahnfahrt war sie plötzlich die „Weihnachtsfrau“.

Sie habe sich verloren gefühlt, erklärt Tessa Jana. „Ich habe nur noch gegessen. Ich habe so viel gewogen. Zwanzig Kilo mehr als jetzt. Ich war innerlich einfach ausgestorben, mir ging es so, so schlecht“, weint die 33-Jährige.

Erst eine Therapie habe ihr geholfen, mit der Krankheit umzugehen. Eine schreckliche Geschichte, die auch Sonja Zietlow mitbekommen haben muss. Umso unverständlicher der Spruch, den sie nur einen Tag später im TV abließ. Nach einem Zoff ums Essen lästerte Zietlow: „Ja, Tessa ist halt sehr konsequent, auch bei ihrer Figur. Kein Fleisch.“ Wir meinen: Lästern und frotzeln ist gut und schön. Aber das muss nicht sein!