„Dschungelcamp“-Star vermutet es bereits: „Der Plan geht auf“

Ganz Deutschland ist im „Dschungelcamp“-Fieber! Ein Name ist dabei in aller Munde: Sam Dylan (33). Der Reality-Star weiß genau, wie er die Zuschauer in Atem hält. Mit seinen dreifachen Abbrüchen der Dschungelprüfungen und filmreifen Tränenshows sorgt er für Spannung pur. Doch ist das alles echt oder doch nur Kalkül? Ex-Dschungel-Queen Sarah Knappik hat dazu eine ziemlich freche Vermutung!

Der Mann weiß, wie der Hase läuft. Sarah Knappik, die 2011 selbst als Dauer-Kandidatin im Camp war, hat eine klare Meinung: „Sam ist ein erfahrener Reality-Star. Der hat internationale Formate gemacht. Er trägt einen großen Teil zum Reality-TV bei“, so Knappik im Gespräch mit „Bild“. Also doch alles Taktik?

„Dschungelcamp“: Ex-Teilnehmerin enthüllt brisante Theorie

Sarah ist überzeugt: „Nach 18 Jahren Dschungelcamp muss man natürlich sagen, dass es schon alles gab“. Sie selbst hielt lange den Rekord für die meisten Prüfungen, bis Danni Büchner sie überholte. Aber Sam Dylan geht noch einen Schritt weiter: Er bricht einfach alle Prüfungen ab. „Und jetzt geht der Plan halt gerade auf. Könnte sein, dass es eine Strategie ist, die da drin komplett verhungern zu lassen, denn dann kommt natürlich die richtig krasse Eskalation“, spekuliert Sarah.

„Sam ist schlau und raffiniert“, so Knappik weiter. Aber geht er wirklich so weit, dass seine Mitstreiter darunter leiden? „Vielleicht hat er doch ein bisschen Platzangst“, räumt sie ein. Doch seine Kommentare lassen sie zweifeln: „Er hat einmal eine Äußerung getätigt: ,Ah, zweimal abgebrochen mit ’ner Dschungelprüfung. Ich glaub’, das gab es so auch noch nicht.’ Und da dachte ich mir: Wenn ich wirklich eine Panikattacke habe, dann denke ich nicht an so was.“

Sarah sieht zudem Parallelen zu ihrem eigenen Drama im Camp: „My air was away“ trifft auf Sams Gejammer über Luftknappheit. Doch eines ist sicher: Sam wird ihrer Meinung nach nicht Dschungelkönig.

Der Thron sei schließlich für Kandidaten reserviert, die „ein gutes Herz haben oder total sympathisch sind“.