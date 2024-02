„Dschungelcamp“-Star fliegt noch heute! Fans rasten aus – „Endlich, endlich, endlich“

Endspurt im„Dschungelcamp“! In der heutigen Sendung (1. Februar) heißt es: Aus sechs mach fünf. Für welchen Kandidaten haben die Anrufe kurz vor dem Finale nicht gereicht und wen küren sie zu den Top 5?

Ein unangenehmer Geruch breitet sich in der grünen Hölle aus. Nach mehrfachen Beschwerden der Kandidaten über ihre müffelnde Kleidung, darf sich nun einer von ihnen auf frische Wäsche im „Imperial Hotel Gold Coast“ freuen.

„Dschungelcamp“: Auch ER musste wackeln

In der gestrigen Folge (31. Januar) musste Felix von Jascheroff das Camp verlassen, was für viele überraschend kam. Doch für noch größeren Schock sorgte eine ganz andere Erkenntnis.

+++ „Dschungelcamp“: Regelbruch bringt die Stimmung zum Überkochen – „Dann ist hier richtig Feuer frei“ +++

Ausgerechnet Fan-Favorit Fabio stand auf der Kippe. Denn kurz bevor Felix‘ Rauswurf verkündet wurde, musste auch der charmante Italiener zittern – die Moderatoren gaben ihm ein „Vielleicht“. Dabei schnitt er im Internet stets gut ab. Ob die TV-Zuschauer dieses Mal erneut Fabio als Wackelkandidaten sehen werden?

„Dschungelcamp“: Nach Auszug! Fans reagieren eindeutig

Ja, nein, vielleicht? Nachdem mittlerweile 14 tage vergangen sind, ist es für diesen RTL-Star an der Zeit zu gehen: Kim Virginia! Dementsprechend gehören Lucy, Leyla, Mike, Tim und Fabio zu den Top 5 der diesjährigen Dschungelcamps. Nach langem hin und her, haben die Zuschauer schlussendlich genug vom ganzen „Mike, Leyla vs. Kim-“Drama.

+++ „Dschungelcamp“-Star bereits verknallt? – „Werde schüchterner“ +++

Auf der Plattform X, ehemals Twitter, reagieren die TV-Zuschauer eindeutig: „Das Auftreten von Kim war seit Tag 1 eine reine Show. Wer nicht ehrlich ist, der geht halt nach Hause das sind die Regeln“, schreibt ein User. „Endlich, endlich, endlich ist #KimVirginia raus!“, freut sich ein anderer. Nachdem seit Tagen nur noch ein Thema das Camp beherrscht, hofft ein weiterer Zuschauer: „Hoffentlich jetzt mal wieder normales Dschungelcamp!“

Das Dschungelcamp läuft seit dem 19. Januar täglich auf RTL und ist im Anschluss auf RTL Plus abrufbar. Das Finale findet am Sonntag, 4. Februar statt.