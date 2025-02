Dschungelcamp: Kandidat tobt – „Sam, jetzt reicht’s wirklich!“

Im Dschungelcamp kochen nicht nur die Töpfe über, sondern auch die Gemüter. Auch Tag 10 des beliebten TV-Formats zeigt: An der Feuerstelle wird nicht nur gekocht, sondern auch gestritten – und das ausgerechnet über Tomaten!

Die Fronten sind klar: Alessia will eine klassische Tomatensoße zaubern, während Edith auf rohe Tomaten schwört. Die Camper stimmen ab, und die Mehrheit will Soße. Doch die Sängerin ist nicht bereit, klein beizugeben. Sie fordert, dass Alessia entweder als Teamchefin selbst bestimmt oder es ganz lässt. Nach einem kurzen Hin und Her übernimmt schließlich Edith das Zepter in der Dschungel-Küche.

Dschungelcamp: Erneuter Zoff beim Kochen

Während Edith zugange ist, platzt Sam der Kragen. „Nicht immer alles ungewaschen anfassen“, mahnt er, als Edith das Fleisch berührt. Die Antwort? Ein lauter Ausbruch: „Sam, jetzt reicht’s wirklich!“ Edith wirft ihm Faulheit vor, während Sam zurückschlägt: „Du kommst hier rein, lästerst bei Jörg, stachelst Leute gegeneinander auf. Über Pierre ziehst du her. Es ist nicht zu viel verlangt, sich einfach mal die Hände zu waschen.“

++ Auch spannend: Dschungelcamp: Dann passiert der Albtraum jedes Fans – „Ich raste aus“ ++

Sam weiter: „Hüpf‘ hier durch den Garten und lass mich in Ruhe.“ Bevor der Streit vollends eskaliert, schreitet Lilly ein und mahnt zur Ruhe: „Enough! Es ist immer noch Fernsehen!“ Doch hinter den Kulissen geht der Zoff weiter. Edith beschwert sich bei Lilly, dass Sam nichts tut und sogar seine Wäsche von Pierre waschen lässt. Ob es zwischen den zwei Campern nochmal so richtig krachen wird?

Weitere Nachrichten haben wir heute für dich zusammengestellt:

RTL zeigt das Dschungelcamp täglich ab 20.15 Uhr. Das große Finale findet am Sonntagabend (9. Februar 2025) statt. Alle Folgen sowie „Die Stunde danach“ sind im Anschluss nach der Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar.