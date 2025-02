Dschungelcamp: Dann passiert der Albtraum jedes Fans – „Ich raste aus“

Ein Abend, der so schön hätte sein können, wird für viele Dschungelcamp-Fans zum Albtraum. Samstagabend (1. Februar) und die Dschungelcamp-Fans sind heiß auf die neue Folge. Doch was passiert? Die Bildschirme bleiben schwarz und die Fans rasten aus!

Seit dem 24. Januar 2025 ist das Dschungelcamp wieder in vollem Gange. Edith Stehfest (29), Lilly Becker (48) und Co. sorgen für reichlich Drama und Unterhaltung. Doch die neunte Folge am Samstagabend wird für viele Fans zum Desaster: Die Bildschirme bleiben schwarz.

Dschungelcamp: Plötzlich gehen die Lichter aus

Pünktlich um 20:15 Uhr schalten die Dschungelcamp-Fans ihr lineares Fernsehen ein, doch wer sich auf die Streamingplattform RTL+ verlässt, schaut in die Röhre. Endlos ladende Balken und Fehlermeldungen statt Dschungel-Action. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.

Auf X (vormals Twitter) bricht ein Shitstorm los. „Da bin ich endlich mal pünktlich bei IBES und dann funktioniert der Stream nicht? Wofür zahle ich monatlich Gebühren?“, schreibt ein Nutzer wütend. Ein anderer fordert: „Ich hätte gerne mein Geld zurück, wenn eure Technik nicht funktioniert, ist das nicht mein Problem.“ Und ein weiterer bringt es auf den Punkt: „Ich raste aus!“

Die Fans sind fassungslos und machen ihrem Ärger Luft. „Was soll das? Kriegt euren Stream auf die Reihe!“, fordert ein Zuschauer. RTL versucht sich derweil an Schadensbegrenzung und meldet sich nach 20 Minuten via Instagram: „Ihr Krabbelkäferchen. Wir wissen, dass einige von euch gerade technische Probleme haben mit RTL+. Wir sehen euch und sind dran. Haben euch lieb.“ Doch die liebevollen Worte können die aufgebrachten Fans kaum beruhigen.

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärt sich der Sender: „Sterne sammeln im Dschungel und fliegende Fäuste bei der MMA haben uns scheinbar niedergerungen. Wir sind dran und geben Bescheid, wenn die Störung behoben wurde und bitten noch um etwas Geduld“, so ein Sprecher von RTL.

Nach etwa 50 Minuten ist das Problem dann offenbar behoben und der RTL+-Stream läuft wieder.