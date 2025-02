Dschungelcamp-Drama: Star fleht Zuschauer an – „Dann würde ich gehen“

Es knallt gewaltig im Dschungelcamp! Was als harmlose Diskussion über die Bettenverteilung begann, endet in einem heftigen Streit zwischen Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Edith Stehfest (29).

Die ersten Tage im Dschungelcamp verliefen noch relativ harmonisch, doch jetzt liegen die Nerven blank. Der Grund? Die Bettenaufteilung. Als Edith vorschlägt, dass Pierre und Sam sich ein Bett teilen sollen, kann dieser sich nicht zurückhalten. Prompt rutscht dem „Der Alte“-Darsteller das Wörtchen „dämliche Kuh“ raus. Nicht die feine australische Art! Doch zurück zum Anfang.

Eisige Stimmung im Dschungelcamp

Es wird dunkel im Camp und die Stars wollen ihre Nacht planen. „Ich nehme heute nochmal das Doppelbett“, verkündet Anna-Carina selbstbewusst. Doch Edith ist anderer Meinung: „Für deine Ausschlaf-Nacht? Nee, das ist nicht fair.“ Da ein Bett fehlt, schlägt Edith vor, dass Pierre und Sam sich ein Bett teilen könnten. Doch Pierre reagiert aggressiv: „Du bist so ’ne dämliche Kuh.“

Edith kontert gelassen: „Ein Glück habe ich heute einen Clown gefrühstückt, daher ist es mir egal.“ Doch die Ruhe währt nicht lange, denn Edith sucht das Gespräch mit Sam, um ihm das Missverständnis zu erklären. Auch Pierre sucht das Gespräch mit Sam: „Ich bin einfach angepisst, wenn solche alten Klischees in ihrem Redeschwall hochkommen. Sie mischt sich in jedes Gespräch ein, kann alles, da musste ich mal ’ne kurze Ansage machen.“

Doch Edith lässt sich das nicht gefallen und bedankt sich sarkastisch bei der Gruppe: „Ist ja super, dass das alle so tolerieren, wenn Pierre so etwas zu einer Frau sagt. Dankeschön an alle in der Runde für die Unterstützung…“ Der Streit eskaliert weiter, als Jörg sich auf Ediths Seite schlägt und Pierre stur bleibt.

Edith reicht es endgültig: „Dann bitte ich alle Zuschauer, dass wir genau wissen, wer ab morgen nicht mehr hier sein wird, sonst kommt von mir eine Antwort auf diese Sache und es ist nicht in Ordnung. Das kann ich nicht tolerieren, dann würde ich aus dem Dschungelcamp gehen.“

Ob Edith standhaft bleibt oder doch das Camp freiwillig verlässt? Das Dschungel-Drama nimmt seinen Lauf…