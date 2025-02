„Dschungelcamp“: RTL muss zugeben – „Uns ist ein Fehler unterlaufen“

Es dürfte eine Überraschung werden, die jedes Weihnachten, jeden Geburtstag um Längen toppt. Eine Überraschung, mit der die „Dschungelcamp“-Truppe rund um Lilly Becker, Yeliz Koc und Maurice Dziwak so im Leben nicht gerechnet hätte.

Doch beginnen wir von vorne. Am Freitag (31. Januar 2025) hatte RTL die beiden letztgenannten das erste Mal in diesem Jahr auf eine gemeinsame Schatzsuche geschickt. Nachdem Indianer Jones und Lara Croft, wie sie sich selbst tauften, mit Mühe und Not den Schatz erspielen konnten, ging es mitsamt Truhe zurück ins Camp.

Biene oder Schmetterling? Das ist im „Dschungelcamp“ die Frage

Doch wer bereits die ein oder andere „Dschungelcamp“-Staffel sehen durfte, weiß, noch ist nichts gewonnen. Vor dem Schatz steht noch eine – mal mehr, mal weniger – knifflige Frage. Dieses Mal wollte RTL von den Stars wissen, welche Insekten mit ihren Füßen schmecken. Bienen oder Schmetterlinge? Nach einigen Diskussionen entschieden sich die Camper für die Antwort „Biene“.

Scheinbar die falsche Antwort, warteten doch nicht etwa ein Filetsteak, wie es sich Maurice gewünscht hatte, oder etwas Süßes in der Kiste, sondern lediglich ein Zettel mit der Aufschrift „Falsch“. Das ist jedoch nicht richtig. So können zwar Schmetterlinge mit den Füßen schmecken, Bienen aber auch, wie Wissenschaftler der Universität Toulouse herausfanden.

Demnach haben die Tiere winzige Härchen, die Rezeptorzellen enthalten, mit denen sie schmecken können, diese würden sich auch an den Beinenden befinden. Das sah auch RTL ein und verkündete den Fehler noch in der Nacht transparent via Instagram: „Sorry, liebe Dschungelfans, aber vor lauter Kakalackas, Mehlwürmern und anderen Insekten ist uns bei der Frage der Schatztruhe ein Fehler unterlaufen. Die Stars werden die Belohnung morgen erhalten. Ehrensache!“ Und weiter: „Beide Antworten sind korrekt.“