„Dschungelcamp“: Schon vor dem Start – der erste Zoff tobt

Jeder Reality-Fan weiß, was ihn beim Startschuss des „Dschungelcamps“ (24. Januar 2025) erwartet! So wird den RTL-Zuschauern neben großartiger Unterhaltung, vielfältigen Prüfungen auch jede Menge Zoff und Drama serviert. So viel ist sicher: Intrigen, Eifersucht und hitzige Auseinandersetzungen werden die Zuschauer auf ihren Sofas mitreißen.

In diesem Jahr scheinen die Kandidaten jedoch schon besonders früh in Fahrt zu kommen – und das, bevor die vermeintliche Erstausstrahlung überhaupt begonnen hat. Welcher Dschungelcamper gießt jetzt schon ein wenig Öl ins Feuer?

„Dschungelcamp“: Sam Dylan hat eine Kandidatin schon genauestens im Blick

Es handelt sich dabei um keinen Geringeren als Reality-Star Sam Dylan (33). Er fühlt sich dabei von einer Mitkandidatin zurückgesetzt. Fest steht: Es besteht auf jeden Fall Klärungsbedarf. Sam Dylan hat nämlich auf Instagram eine auffällige Beobachtung gemacht. Dabei hatte er vorwiegend den ehemaligen GZSZ-Star Nina Bott (47), aber auch alle anderen Kandidaten, schon einmal genauestens im Auge.

Doch was stößt ihm übel auf? Im RTL-Interview ging er darauf näher ein und erzählte: „Einige liken sich ja schon gegenseitig, schreiben sich wunderschöne Kommentare (…). Nina Bott hat ja bei jedem Kommentare und Herzen drunter geschrieben – außer bei mir. Wahrscheinlich bin ich in ihrem Girls Club am Ende.“

War es ein bloßes Versehen oder eine berechnete Aktion von Nina? In einem RTL-Interview gab sie jedenfalls zu verstehen, dass ihr dies gar nicht bewusst gewesen wäre. Sie wolle sich aber in nächster Zeit auch an Sam mit kleinen Gesten auf Instagram wenden.

„Dschungelcamp“: Sam sieht dringend Klärungsbedarf

Dann scheint ja scheinbar alles aus der Welt geschafft zu sein. Nicht für Sam! Er werde mit ihr im Dschungelcamp auf jeden Fall das Gespräch suchen. So sagt der Reality-Star: „Ich frage sie aber nochmal, ob das irgendwie einen bestimmten Grund hatte, warum sie jedem ein Herzchen geschickt hat, nur mir nicht.“

Es bleibt spannend abzuwarten, ob der frühere Prince Charming-Kandidat diese Pläne in die Tat umsetzen wird. Fest steht: Bald werden die Dschungel-Fans schlauer sein!