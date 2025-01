„Dschungelcamp“: RTL veröffentlicht erste Szenen – die Stars heulen um die Wette

Nicht mehr lange und täglich grüßt das „Dschungelcamp“-Murmeltier. Vor dem eigentlichen Start um 20.15 Uhr hat RTL eine besondere Überraschung für die Fans – und veröffentlicht schon vorab erste Szenen aus dem Camp!

Nur so viel sei schon verraten: Die ersten „Dschungelcamp“-Stars machen sich fast in die Hose.

„Dschungelcamp“: Erste Szenen sind raus!

Bereits Tage zuvor sickerte es schon durch: Sechs Prominente sind schon vorzeitig ins Camp verschickt worden und haben den Rest der Sechsertruppe heimlich, still und leise zurückgelassen. Zu ihnen gehören: Anna-Carina Woitschack, Jörg Dahlmann, Sam Dylan, Maurice Dziwak, Alessia Herren und Edith Stehfest.

Im Netz taucht nun ein Video vom Einzugstag der Sechs auf. Und die Stars müssen schon gleich zu Beginn ihre Ängste über Bord werfen. In der Szene, die bei Instagram publiziert wurde, sieht man Maurice Dziwak, der einen Bungee Jump aus 50 Metern Höhe hinlegen soll. „Das wird schwer…“, befürchtet der „Dschungelcamp“-Teilnehmer. Und weiter: „Ich habe Angst, weil ich sowieso wie ein nasser Sack runterfliege.“

Plötzlich fließen Tränen bei dem Reality-Star, der sich beinahe in die Hose macht vor Panik.

Und auch seine Mitstreiterin Alessia Herren ziert sich am Anfang. „Ich habe Angst. Oh Gott, ich sehe ja echt ganz Australien gefühlt.“ Auch bei der ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten fließen schlagartig die Tränen. Neben Maurice und Alessia gesellt sich auch Sam Dylan in das Team des Tals der Tränen und bekommt fast keine Luft.

Die Frage ist nun: Werden sich die Stars überwinden und die Bungee-Jumping-Herausforderung annehmen?

Auch Anna-Carina Woitschack, Jörg Dahlmann und Edith Stehfest müssen ihren Mut noch unter Beweis stellen.

Die Auflösung gibt es ab 20.15 Uhr bei RTL. Die Zuschauer finden die ersten Szenen bereits genial. So schreibt jemand unter den Post: „Ich lieb’s jetzt schon, hab so Bock auf heute Abend.“ Ein anderer: „Wie geil. Ich freu mich jetzt schon so auf ihn.“ Und ein weiterer Fan hat eine Vermutung, was das „Dschungelcamp 2025“ betrifft: „Die Staffel wird so krass.“