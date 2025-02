Sam Dylan packt nach „Dschungelcamp“-Zeit aus –„Finde es armselig“

Nun sind einige Tage vergangen, seit Reality-Star Sam Dylan (34) das RTL–„Dschungelcamp“ verlassen musste. Zurück in der Realität, hat er nun Zeit, sich zu erholen und die Erlebnisse im australischen Dschungel Revue passieren zu lassen.

In seinen aktuellen Instagram-Stories gewährt er seinen Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und beantwortet ihre Fragen. Dabei steht vor allem seine Zeit im Reality-Format im Fokus. Mit welchem Mitstreiter möchte Sam gerne noch Kontakt halten? Und was störte den ehemaligen Prince Charming-Kandidaten so dermaßen am Event „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach?“

„Dschungelcamp“: Sam Dylan braucht erst einmal ein bisschen Abstand

Offen und nah zeigt sich Sam Dylan aktuell in seinen Instagram-Stories. Und natürlich – wie sollte es auch anders sein – geht es hierbei um seine vergangene Zeit im Dschungel. Mit einem kuriosen Detail hätten seine Follower wohl nicht gerechnet!

So gesteht Sam, dass er noch keine einzige Folge gesehen habe. Lediglich auf vereinzelte Ausschnitte habe er einen Blick geworfen. Welche ihn dabei reizten, ließ der Reality-Star offen. Besonders die erste Folge würde er sich gerne noch einmal anschauen. Dennoch geht Sam davon aus, dass ihm bald die nötige Zeit dafür fehlen werde.

Nach „Dschungelcamp“-Zeit rechnet Sam mit einer Person ab

Im weiteren Verlauf konfrontiert ein Fan den 34-Jährigen mit einer sehr spannenden Frage: Hat sich für dich eine richtige Freundschaft mit jemandem entwickelt? Darauf antwortet Sam: „Das muss man mit der Zeit sehen, ich halte meinen Freundeskreis ja inzwischen bewusst klein. Das kann man an einer Hand abzählen.“ Dennoch gebe es einen Menschen, zu dem er gerne Kontakt halten würde – keine Geringere als Schlager-Star Anna-Carina Woitschack (32).

Doch viel mehr sorgt eine andere Aussage von Sam für Aufsehen. So schreibt er: „Ich finde es ja witzig oder eher armselig, dass sich zum Beispiel im Dschungel After Talk Leute hinsetzen, die sich als Ex-Freunde von mir ausgeben. Leute, die nicht einmal bei mir zu Hause waren. Es sind keine Freunde, nur wenn man mal in einer Show zusammen war. Aber Hauptsache durch mich so ein bisschen Aufmerksam zu bekommen […]“

Wen der Reality-Star konkret damit meint, lässt er offen. Eins steht definitiv fest: Von dieser Person scheint Sam wahrlich die Schnauze voll zu haben…