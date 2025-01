„Dschungelcamp“: Wer genau hinguckt, sieht es schon jetzt

In wenigen Tagen geht es endlich los: Am 24. Januar ziehen die Stars rund um Lilly Becker, GZSZ-Star Nina Bott und Schlager-Sängerin Anna-Carina Woitschack ins legendäre „Dschungelcamp“. Doch das Abenteuer Australien, es beginnt bekanntlich schon viel früher. Bereits am Sonntag (19. Januar 2025) fliegen die neuen Camper nach Down Under.

Und so dürfte bei den meisten schon jetzt der Reisestress eingesetzt haben. So auch bei „Dschungelcamp“-Bewohnerin Anna-Carina Woitschack. Die hat vor ihrem Abflug nach Australien nämlich noch einen anderen Termin, wie sie bei Instagram berichtet.

Reisestress vor dem „Dschungelcamp“

„Die Koffer sind gepackt, das Auto bis oben hin vollgestopft, und die Reise zum „Wenn die Musi spielt“ Open-Air kann endlich beginnen! Die Vorfreude ist RIESIG. Gleichzeitig spüre ich aber auch ein bisschen Anspannung, denn Samstag nach meinem Auftritt geht es mit dem Shuttle von Österreich nach Frankfurt zum Flughafen, und am Sonntag von dort aus nach Australien! Ich freue mich so sehr auf diese spannende Reise“, schreibt die 32-Jährige, teilt gleichzeitig ein Bild, das sie inmitten etlicher Koffer und Taschen zeigt.

So weit, so unspektakulär. Doch wenn man sich die Kommentare zu Anna-Carinas Bild so anschaut, kann man erkennen, dass zwischen den Campern wohl bereits die ersten freundschaftlichen Bande geschlossen wurden.

Hat sich das erste „Dschungelcamp“-Duo schon gebildet?

Dort schreibt nämlich Lilly Becker, die bekanntlich ebenfalls ins „Dschungelcamp“ zieht: „Es fängt an, Schatz“, und schickt gleich zwei Herz-Emojis, drei klatschende Hände und einen Herz-Smiley mit. Haben wir da etwa schon die erste Dschungel-Allianz?

Denn eines ist im „Dschungelcamp“ bekanntlich extrem wichtig: Menschen, die zu einem halten und einem auch bei den sicherlich auftretenden Konflikten den Rücken stärken.

Los geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am 24. Januar 2025 bei RTL und RTL Plus.