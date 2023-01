„Dschungelcamp“: Eskalation im Camp – RTL-Team muss einschreiten

Was für Szenen im RTL-„Dschungelcamp“! Das gab es so auch noch nie. Die Hauptrolle spielt Tessa Bergmeier – ehemaliges GNTM-Model und im Camp offenbar auf Krawall gebürstet. Als sie zur Prüfung soll, wirkt sie noch gelassen.

Doch kurz danach geht die Post ab. Kurzum: Im „Dschungelcamp“ eskaliert es geradezu. Die Dschungelbewohnerin legt sich mit dem RTL-Team an. Und alles nur, weil die Prüfung, die sie zusammen mit Cosimo Citiolo absolvieren muss, nicht ganz so sauber endet wie erhofft.

„Dschungelcamp“: Eskalation! RTL-Team schreitet bei Tessa ein

Mit Schleim, Fischresten und allerhand anderem Zeug übersät holen sich die beiden Kandidaten an Tag 3 insgesamt zwei Sterne. Danach geht – zumindest für Tessa – alles ganz schnell. Tessa will nur eins: Zurück ins Camp und duschen. Das ist aber nicht der Plan von RTL. Schließlich stehen erst noch Interviews auf dem Programm. Doch Regeln hin oder her, Tessa zieht ihr eigenes Dschungel-Ding durch, marschiert plötzlich eilig weg.

„Ich will sofort los, gebe jetzt auch keine Interviews mehr! Das geht gar nicht. Das ist auch noch unhygienisch as fuck. Wo ist die Brücke, wo ich rüber kann? Ich gehe jetzt ins Camp“, lässt Tessa wütend vom Tisch. Das Brisante ist: RTL muss live einschreiten. Ein Mitarbeiter ist zu hören, der versucht, Tessa zu besänftigen. Immer wieder Rufe nach ihr. „Tessa, warte! Tessa!“

„Dschungelcamp“-Zicke lenkt ein

Am Ende lenkt die 33-Jährige doch noch ein, spricht ein paar Zeilen in die Kamera. „Ich hatte Blackouts, er hatte Blackouts. Es ist sauschwierig, sich da zu konzentrieren und einen klaren Kopf zu bewahren, wenn da irgendwelche seltsamen Dinge auf einen herunterfallen. Zwei Sterne waren wohl verdient, für das, was wir hier durchmachen müssen.“ Danach geht es dann aber schleunigst weiter zum Duschen.

Mehr News dazu:

Diese Szenen waren für das RTL-Dschungelteam sicher völlig neu, für die Zuschauer waren sie vor allem mehr als unterhaltsam.