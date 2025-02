Anna-Carina Woitschack: Kurz nach dem RTL-Dschungelcamp kursiert die Nachricht

Ganz Deutschland war am Mittwochabend (5. Februar) entweder im Dschungelfieber – oder doch beim Fußball? Nachdem RTL-Star Anna-Carina Woitschack (32) ihre Dschungelprüfung abbrach, war für Jörg Dahlmann (66) Schluss – er musste das Camp verlassen. Es bleibt die Frage: Konnten die Zuschauer dem runden Leder widerstehen oder zog das Dschungelcamp weiterhin die Massen in seinen Bann?

Während die Dschungel-Stars bei RTL um Aufmerksamkeit kämpften, zog das Erste mit dem DFB-Pokalspiel zwischen Köln und Leverkusen ein Millionenpublikum an. Leverkusen glich erst in der Nachspielzeit aus, die Partie ging in die Verlängerung. Satte 4,75 Millionen Fußballfans fieberten laut den Zahlen von „DWDL“ mit, ein Marktanteil von stolze 23,0 Prozent!

RTL: Das Dschungelcamp lässt weiterhin Staunen

RTL hielt die Quotenhochburg bis in den späten Abend. An Tag 13 begeisterte die Show durchschnittlich 3,91 Millionen Menschen, wie RTL verrät. In der Spitze verfolgten bis zu 4,44 Millionen Zuschauer das Dschungelcamp. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte die Live-Show einen hervorragenden Marktanteil von 23,9 Prozent (2,49 Mio.), bei den 14- bis 49-Jährigen waren es herausragende 28,0 Prozent (1,50 Mio.).

„Die Stunde danach“ und „Stern TV“ blieben stark, während Das Erste mit einer Doku über legendäre Fußball-Derbys punkten konnte – zumindest bei den Jungen mit 12,3 Prozent Marktanteil. Während RTL und Das Erste um die jungen Zuschauer kämpften, hatte das ZDF die höchste Gesamtreichweite. „Die Toten von Salzburg – Süßes Gift“ erreichte zur Prime Time 5,92 Millionen Krimi-Fans – 22,9 Prozent Marktanteil. Dank der langen Übertragungszeit des Fußballspiels konnte das Erste aber auch punkten.

Im ZDF ging es spannend weiter. Das „heute journal“ und das „auslandsjournal“ hielten starke Quoten, bevor „Die Spur“ mit nur 6,4 Prozent deutlich absackte. Doch „Markus Lanz“ holte ab 23:15 Uhr kräftig auf – 1,70 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 17,1 Prozent!