,,Dschungelcamp-Star“ geht drastischen Schritt – Fans haben nur eine Bitte

Fabio Manuel Knez wurde durch seine Teilnahmen an den RTL-Unterhaltungsshows ,,Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ und ,,Are you the One?“ bekannt. Durch ein äußerliches Merkmal blieb er besonders vielen Zuschauern in Erinnerung: die lange Haarpracht. So trug er seit vielen Jahren seine kastanienbraunen Haare bis auf Brustlänge.

Nun hat sich der Reality-TV-Darsteller aber für eine drastische Veränderung entschieden. Bei seiner Friseurin des Vertrauens ließ er sich während eines Urlaubes in den schweizerischen Bergen seinen gesamten langen Zopf abschneiden und nahm ein radikales Umstyling vor.

,,Dschungelcamp“-Star: Schnipp, schnapp, Haare ab!

Mit seinen Followern auf Instagram teilte er diesen Eingriff und das Resultat in zwei Videos. ,,Ich brauche wieder einen ordentlichen Herrenhaarschnitt!“, kommentiert er den Friseurbesuch.

Doch wie sieht das Ergebnis letztendlich aus? Bis auf Schulterlänge lässt der gelernte Kfz-Mechatroniker seine Haare neuerdings fallen. Dabei ist ihm auch die Meinung seiner Fans sehr wichtig. ,,Einfach mal machen. Vorher besser oder jetzt?“, fragt er sie unter seinem Post mithilfe einer Abstimmung.

Die Ergebnisse sind eindeutig: 91 Prozent findet seinen jetzigen Haarstyle attraktiver, wohingegen sich 7 Prozent seine frühere lange Haarpracht zurückwünschen. 2 Prozent der Follower hätte er mehr mit einer Glatze überzeugt.

„Dschungelcamp“-Star bringt Fans zum Ausrasten

Und wie sehen die Kommentare der Fans aus? Eine Vielzahl von Menschen haben sich zu einer Reaktion verleiten lassen. Viele Follower sind begeistert von dem neuen Haarstyle. Die Bitte eines Fans sticht dabei besonders ins Auge. Im weiteren Verlauf schließen sich ihr viele Menschen an: „,,Du könntest deine tollen gesunden, langen Haare auch spenden für Perücken für krebskranke Kinder.“

Weitere schreiben: