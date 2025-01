Evakuierung im „Dschungelcamp“! Promis ergreifen die Flucht

Es ist endlich wieder soweit. Das „Dschungelcamp 2025“ startet. Am Abend des 24. Januar 2025 ziehen zwölf – mehr oder weniger – prominente Persönlichkeiten in den australischen Busch, um dort um Ruhm, Ehre und die Krone des Dschungels zu kämpfen.

Um 20.15 Uhr geht es am Freitagabend bei RTL los. Wir sind im „Dschungelcamp“-Liveticker für dich dabei. Bei uns verpasst du keine Infos zum Start von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

+++ „Dschungelcamp“-Newsticker aktualisieren +++

18 Uhr: Das sieht gar nicht gut aus. Kurz vor Beginn der neuen Staffel gibt es schlechte Neuigkeiten aus Australien. Wegen anhaltendem Starkregen musste das Dschungelcamp evakuiert werden, wie RTL berichtet.

Am ersten Tag ging es für die Promis daher zeitweise ins Dschungeltelefon, um sich vor dem Regen zu schützen. Doch kein Grund zur Sorge: Mittlerweile habe sich die Wetterlage beruhigt und alle seien wieder im Camp, so der Sender. Dem Auftakt steht also nichts im Wege.

14.35 Uhr: Alles neu macht in diesem Fall nicht der Mai, sondern der Januar. Genauer gesagt: Die „Dschungelcamp“-Verantwortlichen. Die haben sich nämlich einen besonderen Hygiene-Kniff einfallen lassen. Welcher das ist, liest du hier.

24. Januar 2025, 12 Uhr: Es ist die Volkskrankheit Nummer 1: Rückenschmerzen. Jeder ist sicherlich schon einmal mit dem stechenden Schmerz in Berührung gekommen. Meistens zum ungünstigsten Zeitpunkt. Ein Problem, das nun auch Angela Finger-Erben ereilte. Die Moderatorin ist bekanntermaßen für die „Stunde danach“, also die Show nach dem eigentlichen „Dschungelcamp“ verantwortlich. Warum sie nun „im Strahl“ kotzen könnte, liest du hier.

Diese Stars ziehen 2025 ins „Dschungelcamp“: Lilly Becker, Maurice Dziwak, Anna-Carina Woitschack, Sam Dylan, Alessia Herren, Jörg Dahlmann, Edith Stehfest, Jürgen Hingsen, Yeliz Koc, Timur Ülker, Nina Bott und Pierre Sanoussi-Bliss.