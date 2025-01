Fußballer packen aus – SIE haben dem „Dschungelcamp“ noch gefehlt

Das RTL–Dschungelcamp erobert wieder zahlreiche Wohnzimmer von Reality-Fans und sorgt für eine angenehme und unterhaltsame Flucht aus dem stressigen Alltag. Die Kandidatenliste ist wie immer bunt gemischt: So fiebern dem Startschuss zwölf ehrgeizige und siegeswillige Reality-Stars, Schauspieler, Leichtathleten, Models und Sänger entgegen.

Anders als in vorherigen Jahren muss eine Fangruppe aber auf ihre persönlichen Stars verzichten: Die Fußballfanatiker. Dennoch hat der Sender RTL sie nicht vergessen. So wird in einem Instagram Reel mit zwei Ex-Kickern um potentiell geeignete Fußballer fürs Dschungelcamp philosophiert.

„Dschungelcamp“: Welche Kicker haben dem Format noch gefehlt?

Doch welche Fußballexperten hat RTL dafür eingeladen? Der frühere Arminia Bielefeld-Torjäger Fabian Klos (37) und der ehemalige deutsche Nationalspieler Patrick Helmes (40) haben das Vergnügen, ihre Spielerwünsche fürs Camp zu äußern. Dabei haben beide Spieler eine klare Vorstellung, welche Kicker das Dschungelcamp im nächsten Jahr rocken sollen. Sie haben die Auswahl zwischen dem früheren BVB-Star Kevin Großkreutz, Legende Stefan Effenberg, dem temperamentvollen Union Berlin-Coach Steffen Baumgart sowie sich selbst.

+++ „Dschungelcamp“: RTL macht es offiziell – die Zuschauer werden es sofort sehen +++

Für wenig Fußballbegeisterte: Kevin Großkreutz fiel am Rande des Fußballplatzes durch kuriose Aktionen auf. Er wurde unter anderem im Jahre 2014 beschuldigt, einem Mann in Köln einen Döner ins Gesicht geworfen zu haben. Außerdem blieb er den Fans durch seine positive und unterhaltsame Art in Erinnerung.

Stefan Effenberg glänzte dagegen während seiner aktiven Karriere mit Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein und Kampfgeist, wohingegen Steffen Baumgart für seine lebhafte und temperamentvolle Ader bekannt ist. Mit Blick auf ihre Eigenschaften würden sie also schon perfekt ins Profil passen. Wie lauten die Meinungen von Fabian Klos und Patrick Helmes?

„Dschungelcamp“: Fabian Klos hätte bei einer Teilnahme einiges zu erzählen

Einig sind sich darüber, dass ihnen die Essensprüfungen große Sorgen bereiten würden. Helmes begleitete in seiner Kindheit Ängste vor Zeltabenteuern – auch keine optimalen Startvorraussetzungen. Außerdem habe er im Dschungelcamp nichts zu erzählen. Dennoch gibt er sich sicher: „Ich hatte Felix Magath als Trainer. Überlebenskampf kriege ich hin!“ Fabian Klos würde schon gerne ein wenig über bestimmte Personen auspacken. Welche er meint, lässt er offen. „Vielleicht kommt dann ein richterlicher Beschluss“, fügt Klos scherzhaft hinzu.

Überraschenderweise möchten sie Kevin Großkreutz nicht so gerne als Dschungelcamper sehen. Die Begründung? „Kevin kennen wir schon“, sagt Helmes. Besonders gerne würden sie einmal Fußball-Legende Stefan Effenberg im Dschungelcamp bestaunen. Mit seinen Charaktermerkmalen würde er sich auf jeden Fall eignen. Auch Steffen Baumgart als Teilnehmer würde die beiden Kicker zum Einschalten motivieren.

Schlussendlich müssen Fußball-Fans in diesem Jahr besonders stark sein. Vielleicht haben sie ja im nächsten Jahr mehr Glück und können einen ihrer früheren Profikicker im Fernsehen bestaunen. Welche Fußballstars würdest du gerne einmal bei extremen Dschungelprüfungen sehen?