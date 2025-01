„Dschungelcamp“ 2025: Diese aktuellen Kandidatinnen zogen sich schon für den Playboy aus – eine ganz besonders oft

In diesem Jahr geht es heiß her im „Dschungelcamp“. Das liegt vor allem an drei Frauen, die sich ab Freitagabend (25. Januar) ins wohl größte Abenteuer ihres Lebens stürzen und sich den schwierigen Herausforderungen im australischen Busch stellen.

Die drei Kandidatinnen Yeliz Koc, Anna-Carina Woitschack und Nina Bott haben alle etwas gemeinsam: Sie zogen sich bereits für den Playboy aus. Eine von ihnen nicht nur einmal.

Wird „Dschungelcamp“ 2025 zum Playboy-Camp?

Pünktlich zum Start des „Dschungelcamps“ bringt der Playboy nun eine Sonderausgabe mit den 36 schönsten Dschungelstars heraus. Das Cover dazu ziert Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack. Sie und zwei ihrer diesjährigen Dschungelmitstreiterinnen können sich also am Lagerfeuer über ihr jeweiliges Nacktshooting austauschen.

Auch interessant: „Dschungelcamp“: RTL macht es offiziell – die Zuschauer werden es sofort sehen

Reality-Star Yeliz Koc ließ im Juni 2022 die Hüllen für das Männermagazin fallen. Und die ehemalige GZSZ-Schauspielerin Nina Bott ist sogar mehrfache Wiederholungstäterin. Die 47-Jährige präsentierte sich 2012, 2017 und 2022 hüllenlos im Playboy. Wird 2025 also das heißeste „Dschungelcamp“ überhaupt?

„Dschungelcamp“: Auch diese Stars zogen sich schon aus

Wie viel Haut die drei Frauen im Camp zeigen werden, steht noch in den Sternen. Vor ihnen haben noch zahlreiche weitere Dschungelstars als Playboy-Model gearbeitet, die ebenfalls in der Sonderedition aufgeführt sind. Zu ihnen gehören unter anderem Jenny Elvers, Claudelle Deckert, Cecilia Asoro und Kim Gloss.

Anna-Carina Woitschack hat kurz vor dem Abflug Richtung Australien bereits bewiesen, dass sie auch abseits des Playboys gerne mal mehr von ihrem Körper zeigt. Im Netz tauchte ein Video von ihr im Bikini auf. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann solltest du hier weiterlesen >>>