„Dschungelcamp“: Fremdgeh-Skandal hinter RTL-Kulissen? „Kannst dann zu ihr ziehen!!“

Mega-Skandal nach dem ersten „Dschungelcamp“-Exit von Verena Kerth. Doch der derzeitige Eklat dreht sich nicht um die Ex-Spielerfrau, sondern um die Familie ihres einstigen Mitstreiters Lucas Cordalis.

Peter Klein, Lucas‘ Australien-Begleitung und Stief-Schwiegervater, soll in Australien angeblich etwas mit einer anderen Frau gehabt haben. Das zumindest behauptet Peters Ehefrau und Katzenberger-Mutter Iris Klein öffentlich.

„Dschungelcamp“: Ist Lucas Cordalis‘ Schwiegervater fremdgegangen?

Der Schmerz ist in ihrer Nachricht zu spüren. Iris Klein – selbst einst „Dschungelcamp“-Kandidatin“ – schreibt öffentlich bei Instagram: „Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre! Viel Spaß mit Yvonne.“ Wer ist Yvonne? Yvonne Woelke ist Schauspielerin wiederum die Begleitung von „Dschungelcamp“-Star Djamila Rowe.

Und weiter regt sich Iris Klein auf: „Erst mal alle gemeinsamen Fotos löschen … ab morgen werde ich packen! Kannst dann zu ihr ziehen!! Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist!!! Ich hatte dir vertraut… und du gehst fremd im Versace Hotel!!!“

Bei den Aussagen handelt es sich derzeit nur um Anschuldigungen. Peter Klein hat diese nicht bestätigt, Yvonne Woelke sogar dementiert.

Iris Klein beschuldigt ihren Mann Peter, was mit einer Anderen gehabt zu haben. Foto: IMAGO / Future Image

Peter, der mit Iris seit 17 Jahren verheiratet ist, reagiert allerdings auf ihre Aussagen, schreibt selbst, er könne ihr sagen, dass er einfach manchmal nicht sage, was gerade ist. „Weil ich weiß, dass egal was ich sage… es ist sowieso falsch. Und in der Situation war sie dabei, wir sind gemeinsam hingefahren… und ich wusste genau, egal, was ich gesagt hätte, du machst mir eine Szene. Also habe ich in dem Moment für mich den einfachsten Weg gewählt und nein gesagt… dass da noch was kommt, habe ich gewusst.“ „Bild“ liegt noch ein weiterer Text von ihm vor.

Nachdem der öffentliche Ehestreit die Runde machte, stellten sowohl Iris Klein als auch Peter ihre Instagram-Accounts auf privat. Und auch Iris‘ Tochter Daniela Katzenberger hält sich derzeit zurück und schweigt, wenn es um das Thema geht.

Mehr News:

Doch die Geschichte ist sicher noch nicht zu Ende auserzählt. Wer weiß, vielleicht kommt es nach einer persönlichen Aussprache doch noch zum Happy End.