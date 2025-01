„Dschungelcamp“: Nina Bott macht schockierendes Geständnis – DIESE Worte lassen niemanden kalt

Auch in diesem Jahr kämpfen Stars und Sternchen im berühmt berüchtigten „Dschungelcamp“ um die heißt begehrte Krone und ein Preisgeld von 100.000 Euro. Am Freitag (24. Januar) ging die Erfolgsshow in die nächste Runde und Millionen von Fans dürfen den Teilnehmern bei ekelerregenden Prüfungen zusehen.

Auch Schauspielerin Nina Bott stellt sich in diesem Jahr der wohl größten Herausforderung ihres Lebens. Nachdem der Fernsehstar in der ersten Folge eher unscheinbar wirkte, schockiert sie die Zuschauer in der zweiten Folge mit einem herzzerreißenden Geständnis.

„Dschungelcamp“-Star hatte schlimme Kindheit

Am Lagerfeuer des „Dschungelcamps“ verraten Stars bereits seit der ersten Staffel im Jahr 2004 die schönsten und tragischsten Geheimnisse ihres Lebens und ihrer Karriere. Auch Nina Bott scheint sich im Licht des Feuers wohlzufühlen und erzählt ihren Mitcampern intime Details über ihre Kindheit. Die Schauspielerin vertraut sich ihrer Kollegin Lily Becker an und gesteht: „Meine Eltern waren beide Alkoholiker.“

Ihre mittlerweile verstorbenen Eltern waren beide alkoholkrank und kämpften in ihrer Kindheit gegen eine Depression. Aufgrund dieser Erkrankungen konnten sie für ihre kleine Tochter nicht da sein und vernachlässigten ihre Betreuungspflicht. Der Fernsehstar erzählt: „Ich musste immer, in meinem ganzen Leben, eine Lösung finden für alles, für jede Situation. Egal, wie schwierig es war. Wenn man nachts mal aufgewacht ist und ins Bett der Eltern wollte, weil man einen Albtraum hatte, dann hat man die gar nicht wecken können.“ Doch es kommt noch schlimmer…

+++ Dschungelcamp: Lilly packt über Boris Becker aus – „Nicht die Wahrheit gesagt“ +++

Denn besonders eine Situation wird sicherlich für Gänsehaut bei den Zuschauer gesorgt haben. Der „Dschungelcamp“-Star erzählt nämlich: „Einmal lagen wir zwischen meinen Eltern, mein Bruder und ich, und dann haben wir Geräusche an der Terrassentür gehört, wie jemand einbrechen wollte. Und wir haben es nicht geschafft, meine Eltern wachzumachen.“ Die Eltern der Schauspielerin waren wahrscheinlich stark alkoholisiert und konnten ihrem Nachwuchs nicht helfen.

Die Erinnerungen an diese schwere Zeit berühren Nina Bott so sehr, dass sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Auch ihre Mitcamper sind von dieser tragischen Geschichte sichtlich bewegt. Alessia Herren merkt außerdem an, dass sie so eine schwere Kindheit bei der Schauspielerin niemals vermutet hätte.

Ob sich Nina Bott am Ende durchsetzen kann und als Siegern des „Dschungelcamps“ nach Hause fliegt, bleibt abzuwarten.