Dschungelcamp: Jolina Mennens Zeit nach der Show – „Schlimmer als die schlimmste Essensprüfung“

Die Dschungelcamp-Bewohner konnten sich mit Tier-Penis und Kakerlaken-Cocktail auch 2023 wieder über ein Potpourri der kulinarischen Köstlichkeiten freuen. Während Cosimo beim Herunterschlingen regelmäßig ins Würgen kam und Lucas Cordalis mit seiner gescheiterten Prüfung direkt mal bei Papis und Gigi in Ungnade fiel, zeigte sich Jolina Mennen zielstrebig.

Nach 15 Tagen ging es für die Influencerin dann raus aus dem Dschungelcamp und rein ins Versace-Hotel. Zurück im Luxus wartete dann aber nicht nur der Ehe-Zoff zwischen Iris und Peter Klein auf die Rückkehrerin, sondern auch ein üppiges Buffet und reguläres Essen. Doch genau das wurde ihr zum Verhängnis, wie Jolina Mennen vor dem großen Nachspiel im exklusiven Interview mit dieser Redaktion erzählt.

Dschungelcamp: Jolina Mennen kämpft mit normalem Essen

Nach zwei Wochen Reis und Bohnen ordentlich schlemmen – ein Gedanke, der vielen Kandidaten das zeitweilige Loch im Bauch gestopft haben dürfte und der auch Jolina Mennen verfolgte. Statt Völlerei gab’s für die RTL-Bekanntheit dann aber Magenkrämpfe.

Zurück in Deutschland erzählt Mennen im Interview: „Bei einem Restaurantbesuch mit meinem Mann und einem meiner besten Freunde bin ich nach der Vorspeise direkt aufs Klo gerannt, weil mir der Burrata nicht bekommen ist. Dr. Bob hatte uns im Vorfeld gesagt, wir sollen mit Milchprodukten ein bisschen aufpassen. Aber irgendwie habe ich nicht darüber nachgedacht, dass Burrata auch Milch ist. Ich habe es im Mund gehabt und geschluckt.“ Ihr Fazit: „Es war schlimmer als die schlimmste Essensprüfung, weil mir direkt schlecht geworden ist.“

Dschungelcamp: Jolina kann sich über neue Fans freuen

Nach der unfreiwilligen Schonkost habe sie vor allem mit normalen Portionen große Probleme. Weil „mir entweder sofort schlecht ist, oder ich starke Bauchschmerzen bekomme.“

Wenn es mit dem Essen auch nicht gleich klappen wollte, dann immerhin mit der Kontaktpflege nach dem Camp. „Ich habe mit den meisten Nummern ausgetauscht und mit Papis schon geschrieben, ob er gut zu Hause angekommen ist. Und mit Lucas habe ich auch kurz kommuniziert, weil ich mich mit ihm über meine Hunde unterhalten habe und er von meinen Erzählungen ganz verliebt war und dann habe ich ihm ein paar Fotos geschickt“, verrät Jolina.

Mehr News:

Eine Whats-App-Gruppe gäbe es aber nicht, heißt es von der Dschungelcamperin. Dafür aber jede Menge neue Fans auf ihrem Instagram-Profil. „Meine Community ist unglaublich gewachsen. Ich habe in den letzten Wochen weit über 100.000 neue Abonnenten dazu gewonnen, was mich unglaublich ehrt. Ich habe in der Vergangenheit schon eine sehr diverse Community gehabt.“

Auf den Zuwachs ist Jolina Mennen merklich stolz und sagt: „Ich habe das Gefühl, sie ist noch ein bisschen breiter geworden. Das auch viele Männer dazu gekommen sind, die es interessant finden, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und das Ganze nicht mehr so Content fixiert ist. Sondern, dass die Leute angefangen haben, mich auch als Person interessant zu finden.“