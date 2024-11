Leyla Lahouar: „Dschungelcamp“-Star musste ins Krankenhaus – „Richtige Schmerzen“

Was ist los bei „Dschungelcamp„-Teilnehmerin Leyla Lahouar? Die Reality-TV-Bekanntheit musste am Mittwoch (13. November) ins Krankenhaus. Der Grund: starke Schmerzen im Bauchbereich. Dies teilte sie ihren Zuschauern in ihrer Instagram-Story mit. Nun gibt „Dschungelcamp“-Star Leyla Lahouar ein Gesundheits-Update. Die Diagnose ist beunruhigend.

„Also, ich konnte nicht richtig auf die Toilette gehen und hatte richtige Schmerzen. Dann hat mein Unterleib angefangen wehzutun und dann hat es in meinen Rücken gezogen“, erklärte die „Dschungelcamp“-Kandidatin via Instagram und weiter: „Und jetzt tut es hier auf der rechten Seite unterhalb der Rippe richtig weh.“ Ihr Verlobter Mike Heiter (32) sei daraufhin sofort mit Leyla Lahouar ins Krankenhaus gefahren. Am Donnerstag (14. November) gibt sie ihren Zuschauern dann das lang ersehnte Update: „Wir waren gestern drei Stunden im Krankenhaus und die haben dort nichts gefunden.“

„Dschungelcamp“-Teilnehmerin Leyla Lahouar: Rätsel um Schmerzen

Ausgeschlossen werden konnten zumindest schonmal Gallensteine und auch eine vielleicht unbemerkte Schwangerschaft besteht derzeit nicht bei „Dschungelcamp“-Star Leyla Lahouar. „Ich muss jetzt zum Spezialisten und das nochmal kontrollieren lassen“, ergänzt der Reality-Star bei Instagram. Denn ihr Arzt habe eine gynäkologische Ursache für ihre Beschwerden nicht ausschließen können. Dies bereite ihr jedoch etwas Sorge, aufgrund einer vorherigen OP. „Ich hoffe, dass da alles gut ist“, teilt Leyla Lahouar in ihrer Instagram-Story mit.

Bei dem Reality-Star wurde nämlich vor fünf Jahren Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Dies gab sie erstmals während ihrer Dschungelcamp-Teilnahme bei RTL Anfang 2024 preis. Ihr wurde damals chirurgisch ein Stück entfernt. Seitdem habe sie diesbezüglich keine weiteren Beschwerden gehabt.

Der medizinische Zwischenfall scheint Leyla Lahouar jedoch nur kurzzeitig aus der Bahn geworfen zu haben. Kurze Zeit nach ihrem Bericht aus dem Krankenhaus teilt sie schon wieder Videos von sich beim Auspacken von Umzugskartons. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Mike Heiter ist sie nämlich erst vor wenigen Wochen in ihr erstes gemeinsames Haus gezogen. Dabei handelt es sich aktuell aber erstmal um ein Mietverhältnis. Der Bau eines Eigenheims ist für das nächste Jahr geplant. Zuvor steht kommendes Jahr erstmal die Hochzeit an.