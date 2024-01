Dschungelcamp: Echt oder Fake? Zwischen DIESEN Stars knisterte es gewaltig

Was passiert im Dschungelcamp, wenn alte Verflossene aufeinandertreffen? Dieser Frage müssen sich besonders die diesjährigen Kandidaten Mike Heiter und Kim Virginia Hartung stellen, da sie einst mehr als nur Freundschaft füreinander empfanden.

Bei „Are you the One?“ lernten sie sich das erste Mal kennen – schnell folgten neben lockeren Flirts auch heiße Nächte im hauseigenen „Boom Boom Room“. Nach der Show trennten sich jedoch die Wege der einstigen Liebenden. Ob sie im Camp wieder zueinanderfinden werden? Es bleibt spannend!

Zwischen Insekten, Zoff und Prüfungen fand sich bereits die ein oder andere Lovestory im Dschungel. Wir fassen für euch die wichtigsten Romanzen zusammen.

Dschungelcamp: Rocco Stark und Kim Gloss

Wir schreiben das Jahr 2012: Der damals 25-jährige Schauspieler Rocco Stark wagte sich zu diesem Zeitpunkt tapfer in den Dschungel, gut vorbereitet auf die Herausforderungen. Dass er im Dschungel allerdings seine große Liebe finden würde, hätte der Sohn von Uwe Ochsenknecht nicht erwartet. Dort traf er nämlich auf DSDS-Sternchen Kim Gloss – und ihre Romanze nahm ihren Lauf.

Im Dschungelcamp lernte das einstige Paar sich kennen und lieben. Auch außerhalb der Kameras blieb ihre Beziehung bestehen. Im Februar 2013 wurden sie sogar Eltern einer Tochter – dem ersten Dschungel-Baby. Doch im Sommer 2013 gaben die beiden sehr zum Bedauern der Fans ihre Trennung bekannt.

Dschungelcamp: Jay Khan und Indira Weis

Diese Lovestory schrieb 2011 TV-Geschichte! Der Sänger Jay Khan und Popsternchen Indira Weis lernten sich in der 7. Staffel intensiv kennen. Dabei bleibt natürlich ihre wilde Knutscherei im Tümpel unvergessen! Was anfangs wie ein einfacher Flirt rüberkam, wurde jedoch ernst. Doch ihre Beziehung war von kurzer Dauer. Böse Zungen behaupteten, ihre Liebe sei von Anfang an inszeniert – ein abgekartetes Spiel!

Gerüchte, die dem TV-Star bis heute zu schaffen machen. Bei „Promi Big Brother“ räumt er 2022 damit auf: „Ich habe keine Silbe mit dieser Frau gewechselt, bevor ich sie in dem Format kennengelernt habe“, so Khan und betonte, „Die Gefühle [zu Indira] waren echt. Wir waren damals in einer Extremsituation, und ich wollte einfach ein bisschen Spaß haben.“

Dschungelcamp: Filip Pavlovic und Tara Tabitha

Sie nahmen 2022 an der 15. Staffel teil und waren das Sinnbild von Feuer und Wasser. Mal wirkten Filip und Tara sehr vertraut und hatten nur Augen füreinander, mal herrschte eisige Stimmung. Beim Wiedersehen schien von dem letzten Fünkchen Anziehung nicht mehr viel übrig geblieben zu sein.

Der Höhepunkt ihrer „Beziehung“ erreichte seinen Zenit, als Gerüchte laut wurden, dass die beiden sich schon VOR der Show ordentlich beschnuppert haben sollen. Filip erklärte, dass sie sich lediglich vor dem Einzug im Hotel kennengelernt haben und bestritt, dass sie sich körperlich nähergekommen seien. Jedoch zum Leidwesen von Tara, die behauptet, es habe einen Kuss im Schlafzimmer gegeben. Am Ende standen Aussage gegen Aussage und eine Versöhnung blieb aus.