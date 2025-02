„Dschungelcamp“-Wiedersehen eskaliert – „Hab 14 Tage mein Maul gehalten“

Für zwei Wochen hielt das „Dschungelcamp“ die Zuschauer jeden Abend in Atem. Seit Sonntag (9. Februar) ist es klar: Lilly Becker ist die Dschungelkönigin. Und selten lief ein Finale so friedlich ab, wie das diesjährige. Statt sich zu fetzten, feierten Lilly und ihre beiden „Dschungelprinzessinnen“ Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren zusammen das Ende ihrer gemeinsamen Zeit in der australischen Wildnis.

Ganz anders sieht es beim „Dschungelcamp“-Wiedersehen aus. Besonders zwischen zwei Kandidaten eskaliert es richtig.

„Dschungelcamp“-Wiedersehen eskaliert

Bereits während den Dreharbeiten des „Dschungelcamps“ krachte es immer wieder zwischen Anna-Carina Woitschack und Edith Stehfest. Als Anna-Carina dann an Tag 14 das Camp verlassen musste, flossen bei dem Schlager-Star die Tränen. Der Grund: Ein fieser Spruch von Edith. Und es scheint ganz so, wie als würde sich der Zickenkrieg zwischen den beiden in der Wiedersehensshow im Baumhaus fortsetzen.

Beim Wiedersehen wirft Edith Anna-Carina vor, die Schlagersängerin habe sie im „Dschungelcamp“ des Öfteren belächelt, sich gar über sie lustig gemacht. Das lässt Anna-Carina nicht auf sich sitzen. Statt einer Aussprache tickt sie aus. Vorwurfsvoll wendet sie sich an Edith: „Ne, weil man es nicht mehr hören konnte! Ich habe 14 Tage mein Maul gehalten!“

Die „Im Universum“-Sängerin stellt beim „Dschungelcamp“-Wiedersehen klar: „Ich habe niemanden wissentlich ausgelacht. Das möchte ich hier nochmal so sagen.“ Edith versucht zu deeskalieren: „Ganz kurz, meine Liebe. Pass auf…“ Doch bevor Edith ihren Satz zu Ende sprechen kann, fällt Anna-Carina ihr ins Wort. „Spar dir meine Liebe. Das ist manchmal auch übergriffig“, fährt die Schlagersängerin ihre Dschungel-Konkurrentin an. „Oh mein Gott“, ist alles, was Edith dazu erstmal noch zu sagen hat. Wie dieser Streit ausgeht, erfahren die Zuschauer am Montag (10. Februar) um 20.15 Uhr auf RTL im Free-TV oder auf RTL+.