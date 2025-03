„Dschungelcamp“-Star Alessia Herren in Trauer – „Immer an meiner Seite“

RTL-„Dschungelcamp“-Bekanntheit Alessia Herren muss einen traurigen Verlust verkraften: Ihr Hund und jahrelanger treuer Begleiter Gucci ist nach zwölf gemeinsamen Jahren verstorben. Er hat die „Dschungelcamp“-Teilnehmerin in guten, wie in schlechten Zeiten begleitet und wich ihr nie von der Seite.

Nachdem ihr Vater Willi Herren 2021 plötzlich verstorben ist, muss sie sich nun auch von ihrem geliebten Haustier verabschieden. Sie beschreibt den Hund als ihren besten Freund und ist sich sicher, dass er auch nach seinem Tod nicht von ihrer Seite weichen wird. Der Abschied fällt ihr dennoch alles andere als leicht.

„Dschungelcamp“-Star nimmt Abschied

Auf Instagram postet sie eine rührende Bilderreihe samt emotionalem Abschiedstext: „Mein geliebter Gucci, vor zwölf Jahren bist du in mein Leben gekommen und hast es von diesem Moment an verändert. Du warst meine Kindheit, meine Jugend immer an meiner Seite. In guten und in schlechten Zeiten hast du mich begleitet, mir Trost gespendet und mir Liebe gegeben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wie oft habe ich in meinem Kinderzimmer im Bett gelegen und darüber nachgedacht, wie du all die großen Momente meines Lebens miterleben wirst […] und du warst wirklich da.“

Weiter schreibt die diesjährige „Dschungelcamp„-Teilnehmerin: „Du hast mich zum Lachen gebracht, mich durch schwere Tage getragen und mir gezeigt, was wahre Liebe bedeutet. Heute, am 19.03.2025 um 03:16 Uhr, muss ich dich gehen lassen, auch wenn mein Herz bricht. Es ist das Schwerste, was ich je tun musste, aber ich will, dass du ohne Schmerzen bist. […] Danke für alles, mein bester Freund. Du wirst immer ein Teil von UNS sein. WIR lieben dich unendlich, Gucci.“

„Dschungelcamp“-Star bekommt Zuspruch ihrer Fans

Mit diesen Worten berührt sie auch die Herzen ihrer Fans. Sie leiden mit Alessia Herren und sprechen ihr in den Kommentaren ihr herzlichstes Beileid aus:

„Mein Herz bricht… Das tut mir so leid!“

„Lieber Gucci, Papa Willi empfängt dich oben und ihr zwei passt jetzt gemeinsam auf eure Familie auf. Komm gut oben an!“

„Das hast du wunderschön gesagt! Meine herzliche Anteilnahme, kleiner Gucci.“

„Mein Beileid an euch! Er wird von oben immer auf euch aufpassen und bei euch sein!“

„Das tut mir so leid. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Meine beiden musste ich auch im Abstand von einem Jahr loslassen und das tut unfassbar weh, auch jetzt noch. Dennoch ist es gut zu wissen, dass man ihnen Leid ersparen kann, auch wenn es den Schmerz nicht nimmt. Fühl dich gedrückt!“

Neben zahlreichen Fans bekunden auch prominente Kollegen wie Rafi Rachek oder Daniela Büchner ihr Beileid. Sie alle wissen oder können zumindest erahnen, wie „Dschungelcamp“-Star Alessia Herren sich derzeit fühlen muss. Viel können sie jedoch nicht machen, außer in dieser schweren Zeit für sie da zu sein – nur die Zeit heilt alle Wunden.