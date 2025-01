„Dschungelcamp“-Cast offiziell: Verzicht auf IHN sorgt für Diskussionen

In wenigen Tagen beginnt das „Dschungelcamp“ bei RTL – und nun wissen wir auch ganz offiziell, wer ab dem 24. Januar 2025 mit Kakerlaken, Maden und Schlangen in den Ring steigt.

Wie RTL am Freitagmorgen bekanntgab, werden folgende Promis den australischen Dschungel unsicher machen: Schauspielerin Nina Bott, GZSZ-Star Timur Ülker, Realitystar Yeliz Koc, Sportmoderator Jörg Dahlmann, Edith Stehfest, Realitystar Maurice Dziwak, Willi Herrens Tochter Alessia Herren, Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss, Schlagerstar Anna-Carina Woitschack, Sportler Jürgen Hingsen, Sam Dylan und Lilly Becker.

„Dschungelcamp“ ohne Yasin Mohamed

Eine mehr oder minder überraschende Nachricht gab es damit aber auch: Yasin Mohamed, der ebenfalls als Kandidat gehandelt wurde, ist doch nicht dabei. Nachdem bereits die Verantwortlichen der RTL-Zwei-Serie „La Familia – House of Reality“ die Zusammenarbeit mit dem Realitystar auf Eis gelegt hatten, scheint nun auch RTL Abstand genommen zu haben. Hintergrund: Schwere Vorwürfe von Reality-Kollegin Sophie Imelmann. Diese hatte nach ihrer Teilnahme bei „Love Island VIP“ behauptet, Yasin habe ihr „etwas angetan“.

Bei den Fans von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ sorgt die Entscheidung für heftige Diskussionen. „Haben die Yasin echt rausgenommen… hm ob das richtig war?“, fragt beispielsweise ein Follower auf Instagram. Während eine weitere Followerin schreibt: „Es gilt zwar die Unschuldsvermutung, aber es stehen krasse Vorwürfe gegen ihn im Raum. Warum sollte der Sender also wegen einer Person die ganze Show riskieren?“

Los geht’s am 24. Januar 2025

Spannend dürfte auch werden, wie sich Alessia Herren im Dschungel schlägt. Die Tochter von Willi Herren hatte bereits im „Sommerhaus der Stars“ mit ihren Ausrastern für Furore gesorgt. Ebenfalls deutlich: RTL setzt vermehrt auf Realitystars. Neben Herren gelangten auch Yeliz Koc, Maurice Dziwak und Sam Dylan durch sogenannte „Trash-TV“-Formate zu mehr oder weniger Ruhm.

Los geht es übrigens am 24. Januar bei RTL und RTL Plus. Besonderheit im Vergleich zu den vorherigen Staffeln: Die Sendung beginnt täglich bereits um 20.15 Uhr. Dieses Mal müssen wir also nicht jeden Abend bis in die Puppen aufbleiben, um den neuesten Klatsch und Tratsch aus dem australischen Dschungel zu erleben.