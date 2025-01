Dschungelcamp-Star mit traurigem Geständnis: „Alles gegen die Wand gefahren“

Genauso wie viele andere Menschen ist der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer Marco Cerullo (36) erleichtert, dass das Jahr 2024 zu Ende gegangen ist. Der Reality-Star wandte sich via Instagram sehr ehrlich an seine Fans. So war das vergangene Jahr für ihn persönlich geprägt von traurigen und unschönen Ereignissen.

So musste der einstige „Bachelor in Paradise“-Teilnehmer die Trennung seiner langjährigen Verlobten Christina Grass (36), den Verlust seines Traumhauses sowie den Tod seiner geliebten Großmutter verkraften.

Dschungelcamp-Star Marco Cerullo blickt auf ein Unglücksjahr zurück

Marco resümiert dabei ganz offen und ehrlich: „Es gab mehr Tiefen als Höhen.“ Zudem ereilte ihn oft das Gefühl, „alles gegen die Wand gefahren“ zu haben. Besonders schwer fiel ihm der Abschied von Christina, mit der er seit seiner Teilnahme an Bachelor in Paradise im Jahr 2019 verlobt war. Im Interview mit RTL verriet der Deutsch-Italiener, dass auch die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Prominent getrennt“ eine emotionale Herausforderung waren.

Dabei habe ihm besonders das Wiedersehen mit Christina zu schaffen gemacht. „Man realisiert nach so einem Format, was man eigentlich hatte und aufgegeben hat“, sagte Marco. Doch damit nicht genug: Nach der Trennung musste er sein Traumhaus verlassen – ein Zuhause, in das er viel Herzblut und Arbeit gesteckt hatte. „Das hat mich zusätzlich belastet“, gab der 36-Jährige zu.

Marco Cerullo schaut zuversichtlich nach vorne

Dennoch will sich Marco von den vielen Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Sein klares Ziel für das neue Jahr ist es, wieder mehr Freude zu erleben. Neben Reisen und kommenden Projekten hofft er vor allem auf innere Gelassenheit und positive Veränderungen.

Bei seinen Followern kommt seine authentische Mitteilung derweil sehr gut an. Viele sprechen ihm Mut zu und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute, was ihn mit großer Freude erfülle. „Wir alle haben unsere Kämpfe“, bemerkte Marco und beweist dadurch, dass er trotz aller Rückschläge den Blick nach vorne richtet.