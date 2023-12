Dschungelcamp 2024: Starttermin offiziell! Fans können es kaum erwarten – „Wie schnell das geht“

Endlich ist es offiziell! An DIESEM Datum startet das Dschungelcamp 2024.

Darauf haben die Fans vom Dschungelcamp sehnsüchtig gewartet: RTL hat das offizielle Datum genannt, an dem die beliebte Reality-Show an den Start gehen wird. Via Instagram verkündet der Sender die frohe Botschaft und sorgt damit für einen richtigen Knaller für alle Zuschauer.

Dschungelcamp 2024: RTL macht es offiziell

Die Gerüchteküche um das Startdatum vom Dschungelcamp brodelte in den letzten Wochen und Tagen beinahe über. Viele Fans vermuteten im Vorfeld bereits, dass es am Anfang des Jahres so weit sein müsste. Schließlich war es in den vergangenen Jahren immer in den ersten Monaten des neuen Jahres der Fall.

Doch nun herrscht endlich Gewissheit. RTL schreibt zu einem Bild von den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow: „Dieses Dschungelcamp wird der Brüller! Ab Freitag, den 19. Januar 2024 wird es wieder zum Schreien gut bei RTL, denn ,Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ meldet sich live zurück. Seid ihr bereit?“ Die Fans haben auf diese Frage eine eindeutige Antwort.

Dschungelcamp 2024: Zuschauer freuen sich auf Start und stellen klare Forderung

Unter den Fans macht sich Vorfreude breit. Doch viele stellen auch eine eindeutige Forderung: Sie wollen noch mehr Kandidaten kennenlernen. Die Kommentare sprechen dabei für sich:

„Yeah, das erste Highlight im neuen Jahr und nur noch 4 Wochen!“

„Sehr geil! Das einzige, worauf ich mich beim Jahreswechsel freue.“

„Freue mich. Und wieder ist ein Jahr, um wie schnell das geht.“

„Cool. Freue mich darauf. Bin gespannt, wer noch so alles einzieht.“

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp ab dem 19. Januar 2024 im TV-Programm und anschließend in der Mediathek bei RTL+.