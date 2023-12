Dschungelcamp: Cora Schumacher dabei – Fans lästern schon jetzt

Die Spatzen hatten es bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist es offiziell: Neben Schauspieler Heinz Hoenig wird auch Cora Schumacher im kommenden Jahr ins RTL-„Dschungelcamp“ einziehen.

Das gab der Kölner Sender am Dienstagmorgen bekannt. Cora Schumacher ist die Ex-Frau von Ex-Formel-1-Rennfahrer und Michael-Schumacher-Bruder Ralf Schumacher. In den vergangenen Jahren war die 46-Jährige bereits in einigen TV-Produktionen zu sehen. Unter anderem tanzte sie 2015 bei „Let’s Dance“, 2018 versuchte sie bei „Promi Big Brother“ ihr Glück, 2020 suchte sie die große Liebe in der Sat.1-Datingshow „Coras House of Love“. Nun also das „Dschungelcamp“.

Cora Schumacher zieht ins Dschungelcamp

Und die einstige Rennfahrerin scheint voller Vorfreude auf das kommende TV-Abenteuer zu blicken. „Ich habe es so oft im TV gesehen – ich freue mich, diese Erfahrung zu machen“, verriet sie RTL. Und weiter: „Ich werde immer alles versuchen und bin sehr aufgeregt.“

Mit dem Einzug in den australischen Dschungel will die Ex von Ralf Schumacher aber auch zeigen, dass sie anders ist, als die meisten Menschen von ihr denken. „Ich bin auf der Reise zu mir selbst …Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen. Dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet“, erklärt die 46-Jährige.

Ihr persönlicher Artikel: Der Insta-Filter

Ah ja… die Dschungelcamp-Fans bei Instagram jedenfalls hatten zunächst nur Augen für das Foto von Cora, das RTL mit auf die Reise geschickt hatte. Dort sehen wir die TV-Darstellerin nämlich mit reichlich Filtern überdeckt. „Warum muss man 50 Filter verwenden???“, schimpft beispielsweise eine Followerin bei Instagram. Und ein anderer scherzt: „Ihr persönlicher Artikel: Der Insta-Filter.“

Doch es gibt auch positives Feedback: „Ich freue mich auf sie! Coole Socke. Ich mag das Dschungelcamp. Freue mich auch, dass es nächstes Jahr schon zwei Promis gibt, die ich nicht googeln muss. Influencer, Trash-TV-Teilnehmer oder Kandidaten diverser Formate, werden für mich nie Promis sein.“