Dschungelcamp-Star Markus Mörl verrät: Sein Favorit kommt aus dem Ruhrpott

Für TV-Zuschauer ist es stets DAS Highlight des Jahres: Die RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, besser bekannt als das „Dschungelcamp“. Genauso groß wie die Vorfreude auf die Show aus dem australischen Busch ist aber auch stets die Lust am Diskutieren.

Wer ist das überhaupt? Packt die überhaupt einen Tag? Und natürlich die Frage aller Fragen: Wer wird König oder Königin des Dschungels??? Das Musikportal „Schlager.de“ hat mit „Neue Deutsche Welle“-Star Markus Mörl („Ich will Spaß“) gesprochen. Er hat einen klaren Favoriten. Und der kommt ausgerechnet aus dem Ruhrgebiet.

Markus macht den Dschungelcamp-Check

Experten wissen schon, über wen wir sprechen, es handelt sich natürlich um Influencer und Reality-TV-Star Mike Heiter. „Für mich ein großer Favorit. Er ist ja ein Womanizer, sieht toll aus, ist charmant und sehr nett. Im letzten Jahr war er als Begleitperson von Gigi Birofio dabei, da haben wir uns kennengelernt. Der hat auf jeden Fall viel Potential“, sagt Markus Mörl gegenüber „Schlager.de“.

Wer sich nun fragt, wer Mike Heiter eigentlich ist… Der gelernte Kfz-Mechatroniker kam am 13. Mai 1992 in Essen zur Welt. Bekannt wurde Heiter durch seine Teilnahme an der Kuppelshow „Love Island“, bei der er mit Chetrin Schulze ins Finale eingezogen war. Dort jedoch reichte es nicht ganz für Platz 1. Sieger wurden damals Elena Miras und Jan Sokolowsky.

Macht ER früh die Biege?

Später kam er mit eben jener Elena Miras zusammen, die beiden haben sogar eine gemeinsame Tochter. Zusammen ging das Paar ins RTL-„Sommerhaus der Stars“, setzte sich dort im Finale gegen Roland und Steffi Bartsch durch. Im September 2020 trennte sich das Paar.

Im vergangenen Jahr begleitete Mike Heiter seinen Kumpel Gigi Birofio nach Australien ins „Dschungelcamp“. Nun also will er es selbst versuchen. Wir drücken die Daumen.

Wen Markus noch auf der Liste hat, und von welchem Top-Star er glaubt, dass er zeitnah das Camp wieder verlassen wird, verrät Markus Mörl hier.