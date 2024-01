Dschungelcamp: Kandidaten rechnen gnadenlos ab – „Alles für die Sendezeit und Aufmerksamkeit!“

Langsam, aber sicher spitzt sich die Situation im Dschungelcamp zu. Die Kandidaten hocken nun bereits acht Tage ununterbrochen aufeinander und haben nur wenig Privatsphäre. Man bekommt also alles mit, was sich rund um das Lagerfeuer abspielt. In letzter Zeit dreht es sich im australischen Busch vor allem alles um ein Thema: Das Liebesdrama rund um Kim Virginia und Mike!

Nachdem Kim Virginia zu ihrer Dschungelprüfung aufgebrochen ist, platzt es förmlich aus den Promis heraus: Sie sind alle einfach nur noch genervt von dem Verhalten der 28-Jährigen. Prompt schmieden einige Dschungelcamp-Kandidaten einen Plan – und verbünden sich gegen das Reality-Sternchen.

Dschungelcamp: Läster-Attacke auf Kim Virginia

Kaum hat sie das Camp verlassen, geht es dort auch schon richtig zur Sache. Die Stars nutzen die kurzweilige Ruhe, um über Kim Virginia zu sprechen. Den Anfang mit GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff, der nicht verstehen kann, wieso die 28-Jährigen ausgerechnet ihren Ex-Flirt Mike mit zur Prüfung nimmt. „Alles nur Show! Damit sie ihn anschreien kann! Da fehlt einfach die gewisse Reife“, fasst er anschließend zusammen.

Auch Fabio ist der Meinung, dass Kim Virginia einen Plan verfolgt und behauptet: „Alles für die Sendezeit und für die Aufmerksamkeit!“ Den Reality-TV-Star scheint die Sache sichtlich auf die Palme zu bringen. Schließlich steht er hinter seinem Kumpel Mike. „Die ist drüber. Die hat keine Selbstreflexion, keinen Respekt und keinen guten Umgang mit Menschen. Du darfst so einer keine Aufmerksamkeit geben. Die musst du ignorieren! Mit der musst du umgehen wie mit Luft!“, macht Fabio abschließend klar. Doch das war noch nicht alles.

Dschungelcamp: Promis schmieden Plan

Das Thema lässt den Promis während Kims Abwesenheit keine Ruhe. Sie nutzen die Zeit, um einen Plan zu schmieden. Schließlich haben sie keine Lust mehr auf die „Freakshow von Kim Virginia mit dem armen Mike Heiter“, wie Leyla es beschreibt. Am Ende ist es Fabio, der den Rest der Truppe mit einem Vorschlag inspiriert. Denn er möchte fortan, wenn Kim über Mike sprechen will, sagen: „Ich respektiere dich, aber ich möchte das nicht hören.“ Das finden die Anwesenden super und schließen sich dem an. Mal schauen, ob das alle so durchziehen können.

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp seit dem 19. Januar im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen in der Mediathek bei RTL+.