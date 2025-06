Die besten Campingplätze für deinen Urlaub 2025 – Aufsteiger und Geheimtipps

Campingurlaub wird immer beliebter, und Europa bietet dafür unzählige Möglichkeiten – vom entspannten Strandurlaub bis hin zu Abenteuern inmitten unberührter Natur. Besonders spannend sind Campingplätze, die sich durch Qualität, Angebote und Service im Ranking verbessert haben.

2025 haben einige dieser sogenannten Aufsteiger-Campingplätze viele neue Fans gewonnen. Sie vereinen Komfort, Freizeitmöglichkeiten und einzigartige Standorte, die sowohl für Familien als auch Ruhe suchende Urlauber ideal sind. Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland stechen dabei mit ganz unterschiedlichen Charakteristiken hervor. „Pro Mobil“ hat die besten Aufsteiger und Geheimtipps zusammengefasst.

Camping-Highlights in Italien

Italienische Campingplätze sind wahre Alleskönner. Der Camping Prà delle Torri in Venetien, neun Kilometer von Caorle entfernt, bietet nicht nur direkten Strandzugang, sondern auch ein großes Badeparadies mit Schwimmbecken verschiedener Größen. Gäste können Sportarten wie Golf, Windsurfen, Tischtennis oder Volleyball ausprobieren. Neben Restaurants und einem Supermarkt gibt es einen Fahrradverleih für Ausflüge in die malerische Umgebung.

Ebenfalls in Venetien liegt Camping Union Lido. Nur wenige Minuten von Venedig entfernt, punktet der Platz mit einer luxuriösen Ausstattung. Erwachsene entspannen im Thermalbad mit Sauna, während Kinder den Day-Spa oder die Kinderanimation genießen. Großzügige Spiel- und Sportflächen sowie eine erstklassige Gastronomie machen diesen Platz besonders für Familien attraktiv.

Das Camping Village Pino Mare, unweit von Lignano Sabbiadoro, kombiniert Natur und Komfort perfekt. Hier treffen Thermalbad, Sauna und ein eigener Strandzugang auf ein Aktivprogramm, das keine Wünsche offenlässt. Der Fluss Tagliamento und das Mittelmeer sorgen für abwechslungsreiche Landschaften, die zu Erkundungen einladen. Urlauber schätzen die Sauberkeit und den umfassenden Service.

Vielfalt beim Camping in Europa

Frankreichs Mittelmeerküste begeistert mit dem Village Le Club Farret in Vias Plage. Neben einem gut gepflegten Strand gibt es hier einen Spa-Bereich, ein großes Schwimmbad und Freizeitaktivitäten wie Tennis oder Volleyball. Familien loben besonders die Kinderanimation und die kinderfreundliche Atmosphäre. „Alles top sauber und sehr schöne Poolanlagen“, bestätigt ein begeisterter Gast.

An der Costa Blanca in Spanien liegt das La Marina Camping & Resort. Die Nähe zum Meer und eine beeindruckende Auswahl an Schwimmbecken machen den Platz zur perfekten Wahl für Familien und Sonnenanbeter. Kinderanimationen, Sportprogramme und ein Wellnessbereich mit Thermalbad runden das Angebot ab. Zwar ist der Platz lebhaft, bietet aber zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung – ideal für aktive Urlauber.

Wer Camping lieber in heimischen Gefilden genießen möchte, findet in Deutschland ebenfalls spannende Aufsteiger. Der Kur-Gutshof Arterhof in Bayern kombiniert Ruhe mit Entspannung. Thermal- und Naturbäder sowie die idyllische Umgebung nahe der österreichischen Grenze laden zu wohlverdienten Pausen ein. Der Fokus liegt hier auf Erholung, was besonders bei Gästen beliebt ist, die dem Lärm entfliehen möchten.

Camping in Deutschland – Natur und Abenteuer

Strandcamping Waging am See bietet klassische Badefreuden in Oberbayern. Neben dem Waginger See sind der Chiemsee und Salzburg schnell erreichbar, was den Platz zu einem idealen Ausgangspunkt für Tagesausflüge macht. Gäste loben die durchdachte Infrastruktur, die von einem Kiosk bis hin zu einem großen Supermarkt reicht.

Der Camping- und Ferienpark Havelberge in der Mecklenburgischen Seenplatte beeindruckt hingegen mit Natur pur. Direkt am Woblitzsee gelegen, findet man natürliche Badestellen, einen Bootsverleih und sogar einen Hochseilgarten mitten im Wald. Nico M. schreibt begeistert: „Ein wirklich einzigartiger Campingplatz, mit allem, was dazu gehört.“ Ob für ein Familienabenteuer oder eine Auszeit in der Natur – dieses Ziel bietet vielfältige Möglichkeiten.

