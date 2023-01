„Dschungelcamp 2023“: Panne schon zum Start – DAS konnten die RTL-Zuschauer nicht sehen

Es ist DAS TV-Event des Jahres. Stets im Januar schickt RTL mehrere mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten in den Dschungel und lässt sie dort zwei Wochen mit Kakerlaken, Spinnen, Schlangen und noch Schlimmeren zusammenleben. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Und dieses Mal findet das „Dschungelcamp 2023“ sogar wieder in Australien statt.

Mit dabei sind unter anderem Promis wie Lucas Cordalis, Verena Kerth, Claudia Effenberg und Jolina Mennen. Jolina wer? Das hatten sich wohl gestern diverse Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt und waren dementsprechend interessiert an dem Vorstellungsvideo der YouTuberin. Blöd nur, dass ausgerechnet bei Jolinas Video die Technik streikte.

Technik-Panne zum „Dschungelcamp“-Start

Während die 30-Jährige nämlich über ihre geschlechtsangleichenden Operationen und die Meinung ihrer Oma zu ihrer Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ sprach, wurde der Bildschirm plötzlich schwarz. Für wenige Momente sahen die RTL-Zuschauer lediglich ein schwarzes Bild, in dem nur das Logo des Kölner Senders eingeblendet war. Dann schwand die Panne so schnell wie sie gekommen war und das Vorstellungsvideo ging mitten im Satz weiter.

Klar, dass die Fans bei Twitter der Verzweiflung nahe waren. „Was hat die Oma gesagt?!?! Ich muss das wissen! Mein Bild war kurz weg. Was hat Omma gesagt???“, fragt beispielsweise ein User. Und ein anderer schreibt: „Meine Oma hat immer gesagt … SCHWARZ BILD … ja, so schnell kann’s gehen.“

Bei RTL-Plus gab es das Problem glücklicherweise nicht und so kann nun auch endlich aufgeklärt werden, was Jolinas Oma denn nun zu sagen hatte: „Dschungelcamp war schon immer ein Traum. Ich erinnere mich, damals als ich die erste Staffel gesehen habe, habe ich damals zu meiner Oma gesagt: ‚Du, wenn ich groß bin, dann gehe ich da auch mal hin.‘ Und dann meinte sie: ‚Jolina, komm, das ist für Stars. Das wird nichts.‘ Ja, so schnell kann es gehen.“