Dschungelcamp 2023: Ist SIE eine Ersatzkandidatin? RTL-Star spricht Klartext

Der Start für das Dschungelcamp 2023 steht kurz bevor. Aktuell sind die Kandidaten in Hotel-Quarantäne in Australien. Und es gibt auch bereits den ersten Corona-Positiven: Luigi „Gigi“ Birofio. Auf solche Fälle ist RTL jedoch vorbeireitet.

Denn Ersatzkandidaten stehen in der Regel einsatzbereit. Welche Promis das genau sind, lässt der Sender meistens bis zum Schluss offen. Doch zuletzt haben Gerüchte die Runde gemacht, dass Ex-Bachelorkandidatin Yeliz Koc der Ersatz von Cecilia Asoro sein könnte. Nun äußerte sich die Brünette selbst zu den Spekulationen.

Dschungelcamp 2023: Yeliz Koc als Ersatzkandidatin?

Von den deutschen Flughäfen ging es für alle Kandidaten von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ nach Brisbane. Zu gleicher Zeit landete auch ein anderer deutscher Promi in der Hauptstadt des australischen Bundesstaates Queensland: Yeliz Koc. Daher vermuteten viele Fans, dass sie eine der Ersatzkandidaten sein könnte.

Doch in ihrer Instagram-Story sprach die Reality-TV-Beauty nun Klartext: „‚Ich bin nicht im Dschungel und auch keine Ersatzkandidatin. Ich würde niemals als Ersatzkandidatin in den Dschungel gehen. Wenn dann möchte ich richtig von Anfang an dabei sein und nicht erst später.“ Zweite Wahl kommt für die alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter also nicht infrage. Zeitgleich scheint Yeliz Koc eine grundsätzliche Teilnahme an der Dschungel-Show nicht auszuschließen.

Das Dschungelcamp 2023 findet definitiv ohne Yeliz Koc statt. Foto: RTL / Bianca Berg

Reality-TV-Star lässt keine Fragen offen

Den wahren Grund für ihren Aufenthalt nennt die 29-Jährige im Anschluss: „Ich bin auch keine Begleitperson von irgendwem. Ich bin einfach nur hier, weil meine Schwester mit ihrem Mann und den Kindern da ist und ich dachte mir, dann machen wir uns eine schöne Zeit zusammen.“ Ihre Schwester Filiz Rose ist die Managerin von Cecilia Asoro und als ihre Begleitung in Australien.

Weitere News:

Yeliz Koc ist dagegen auch viel zu beschäftigt mit ihrer eigenen Show „Make Love, Fake Love“. In der Dating-Show versucht die Reality-TV-Bekanntheit den Mann fürs Leben zu finden. Allerdings sind unter den Anwärtern auch Vergebene, die es nur auf das Geld abgesehen haben. Mit den Männern wollte es bislang nicht klappen. Nachdem Yeliz Koc vom Bachelor Daniel Völz 2018 eine Abfuhr bekam, war sie fast drei Jahre mit dem ehemaligen „Bachelorette“-Kandidaten Johannes Haller zusammen. Danach folgte eine Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht. Doch das Paar trennte sich nach einem Jahr, noch vor der Geburt der gemeinsamen Tochter. Ob Yeliz Koc dieses Mal mehr Glück in der Liebe hat, können Fans seit dem 29. Dezember auf RTL plus mitverfolgen.