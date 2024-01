„Dschungelcamp“: Lief zwischen Mike und Leyla mehr? ER ist skeptisch – „Im echten Leben ist das nicht sein Typ“

Heiße Romanze im „Dschungelcamp“? Zwischen den Kandidaten Mike Heiter und Leyla Lahouar scheint es gewaltig zu knistern. Warum jedoch Mitcamper und auch Mikes bester Kumpel skeptisch sind…

Das „Dschungelcamp“ hat schon einige Promi-Paare hervorgebracht, von Rocco Stark und Kim Gloss bis zu Jay Khan und Indira Weis. Steht jetzt mit ihnen das nächste Liebespaar in den Startlöchern?

„Dschungelcamp“: Lief bei IHNEN mehr?

Die Abenddämmerung legt den perfekten Schleier über das Camp, als Mike Heiter und Leyla Lahouar sich auf eine ganz besondere Schatzsuche begeben. RTL spendiert den beiden Reality-Stars eine ganze Nacht allein – ohne Störungen von Kim Virginia. Die Funken sprühen und Mike gesteht ihr: „Du bist mehr mein Typ als sie.“

Nach ihrem romantischen Ausflug gesteht Leyla im Dschungeltelefon: „Von mir aus hätte da auch ein Kuss sein können. Der hat so süße Teddybär-Augen. Der ist schon cute“, offenbart die Dunkelhaarige. „Aber von seiner Seite gibt es einen großen Punkt, warum das nicht funktioniert.“

Leyla betont, dass sie mit Eugen Lopez, Mikes Begleitperson in Australien, Kontakt hatte, aber es dabei nie zu etwas Körperlichem oder Gefühlvollem kam. Doch scheint genau das Mike zu hemmen.

„Dschungelcamp“: Leyla entspricht nicht seinem Beuteschema

Nach Beziehungen mit Elena Miras und Laura Morante sowie einem öffentlichen Techtel-Mechtel mit Kim – steht nun Leyla als nächste Eroberung auf Mikes Liste? Nicht so schnell, denn wenn es nach Mikes bestem Kumpel Eugen López geht, entspricht Leyla nicht Mikes Beuteschema. Eugen, der selbst bereits an Shows wie „Temptation Island“ oder „Are You The One?“ teilnahm, erklärt gegenüber RTL: „Normalerweise, im echten Leben, ist das nicht sein Typ Frau.“

„Kim hatte letztes Mal gesagt, was sein Typ Frau ist. Und das ist ja nicht die Unwahrheit“, macht Eugen deutlich. Dass Mike das bei der Schatzsuche anders gesagt und Leyla sogar als „Beziehungsmaterial“ bezeichnet hat, kann auch Eugen nicht verstehen. Ob sich Mike Leyla gegenüber doch noch öffnen wird, trotz ihrer Vergangenheit mit Eugen, bleibt abzuwarten. Die Spannung steigt!