Disney+: 30 Jahre später veröffentlicht – diese Szene der „Muppets-Weihnachtsgeschichte“ sollte keiner sehen

Darauf haben die Kunden von Disney+ nur gewartet: Endlich gibt es die „Muppets-Weihnachtsgeschichte“ in voller Länge zu sehen. Bisher ist das Puppen-Musical „nur“ in der Standard-Version abrufbar gewesen.

Ahnungslosen Zuschauern wäre der Unterschied nicht einmal aufgefallen, doch treue Fans der „Muppets-Weihnachtsgeschichte“ haben eine Szene schmerzlich vermisst – bis jetzt. Seit Anfang Dezember zeigt Disney+ die ungekürzte Version des Weihnachtsklassikers.

Disney+ fügt gelöschte Szene in die „Muppets-Weihnachtsgeschichte“ ein

Es gibt bereits zahlreiche Weihnachtsfilme, die die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens aufgreifen oder neu interpretieren. Die Muppets-Version gilt jedoch als eine der beliebtesten Verfilmungen. Dabei hat sie schon stolze 30 Jahre auf dem Buckel.

Der Film ist im Dezember 1992 in den US-amerikanischen Kinos gestartet. Anschließend gibt es das Musical auch als VHS-Kassette zu kaufen – und ausschließlich in dieser Fassung ist eine Szene untergebracht worden, die vielen Fans verwehrt worden ist. Es handelt sich um die Gesangsnummer „When Love is Gone“. In den vier Minuten singt die junge Belle über das Ende ihrer Beziehung mit Ebenezer Scrooge.

Disney+ zeigt ungekürzte Version – obwohl ein Ex-Disney-Chef dagegen war

Die Szene von Belle ist nicht einmal auf den später verkauften DVDs zu finden und hat somit den Status einer wahren Muppets-Rarität erlangt. Zum 30-jährigen Jubiläum des Puppenfilms überrascht Disney+ seine Kunden nun mit der ungekürzten Version, die es so bisher nur auf den VHS-Kassetten zu sehen gegeben hat. Seit dem 9. Dezember haben die Nutzer Zugriff auf die volle Länge, inklusive der „When Love is Gone“-Szene.

Doch warum ist die Ballade überhaupt aus der „Muppets-Weihnachtsgeschichte“ rausgeschnitten worden? Gegenüber „Entertainment Weekly“ hat der Regisseur Brian Henson verraten, dass das Lied auf Wunsch von Jeffrey Katzenberg, dem ehemaligen Vorsitzenden der Walt Disney Studios, gestrichen worden ist. Seine Begründung: Die Kinder im Testpublikum seien an dieser Stelle zu zappelig geworden. „Es ist einfach ein bisschen zu erwachsen-emotional für kleine Kinder, um den Anschluss zu halten“, soll er Henson entgegnet haben.

Den Regisseur dürfte es also umso glücklicher stimmen, dass nun endlich die komplette Version seines Werkes bei Disney+ abrufbar ist. „Der Film funktioniert sicherlich auch ohne den Song, aber mir war es natürlich lieber, den Song dabei zu haben. Ich denke, es ist gut für Kinder, in tief emotionale Momente hineingezogen zu werden, auch wenn sie sich im Kino etwas unwohl dabei fühlen“, erklärt Brian Henson im Interview.